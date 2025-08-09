В Париже мужчина поджег сигарету от «вечного огня» под Триумфальной аркой — власти обещают наказание

Мужчина поджег сигарету от мемориального огня на могиле Неизвестного солдата, видео.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Франции разгорелся скандал после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором неизвестный мужчина поджигает сигарету от мемориального огня на могиле Неизвестного солдата в Париже. Об этом сообщает The Guardian.

На кадрах видно, как он наклоняется к пламени под Триумфальной аркой, поджигает сигарету и спокойно уходит, в то время как рядом наблюдают туристы. Это вызвало волну возмущения среди пользователей интернета и представителей власти.

Министр по делам ветеранов и памяти Патрисия Миральес заявила, что подает жалобу в прокуратуру Парижа, чтобы установить личность нарушителя и привлечь его к ответственности.

«Вы не можете глумиться над памятью Франции и избежать наказания. Это пламя не для того, чтобы поджигать сигарету — оно горит в честь миллионов наших солдат, отдавших жизнь. Это оскорбление нашим погибшим, нашей истории и нашей нации», — подчеркнула министр.

Могила Неизвестного солдата расположена под Триумфальной аркой на Елисейских полях и посвящена памяти военнослужащих, погибших в Первой мировой войне.

Французское агентство AFP сообщает, что не смогло подтвердить источник видео. По информации издания Le Figaro, его снял латвийский турист вечером 4 августа, после чего оно впервые появилось в TikTok.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.