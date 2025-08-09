Практика судів
У Парижі чоловік підпалив цигарку від «вічного вогню» під Тріумфальною аркою — влада обіцяє покарання

12:09, 9 серпня 2025
Чоловік підпалив цигарку від меморіального вогню на могилі Невідомого солдата, відео.
У Парижі чоловік підпалив цигарку від «вічного вогню» під Тріумфальною аркою — влада обіцяє покарання
У Франції розгорівся скандал після того, як у соцмережах поширилося відео, на якому невідомий чоловік підпалює цигарку від меморіального вогню на могилі Невідомого солдата в Парижі. Про це повідомляє The Guardian.

На кадрах видно, як він нахиляється до полум’я під Тріумфальною аркою, підпалює сигарету та спокійно відходить, у той час як поруч спостерігають туристи. Це викликало хвилю обурення серед користувачів інтернету та представників влади.

Міністерка у справах ветеранів та пам’яті Патриція Міральєс заявила, що подає скаргу до прокуратури Парижа, щоб встановити особу порушника та притягнути його до відповідальності.

«Ви не можете глумитися над пам’яттю Франції та уникнути покарання. Це полум’я не для того, щоб підпалювати цигарку — воно горить на честь мільйонів наших солдатів, які віддали життя. Це образа нашим загиблим, нашій історії та нашій нації», — наголосила міністерка.

Могила Невідомого солдата розташована під Тріумфальною аркою на Єлисейських полях і вшановує пам’ять військових, загиблих у Першій світовій війні.

Французьке агентство AFP повідомляє, що не змогло підтвердити джерело відео. За інформацією видання Le Figaro, його зняв латвійський турист 4 серпня ввечері, після чого воно вперше з’явилося в TikTok.

