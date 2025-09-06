В Британии исключили из реестра адвоката, который скрыл информацию о собственном состоянии

Британского адвоката лишили статуса из-за сокрытия имущества и продажи дома стоимостью £555 тыс.

В Великобритании адвоката Кристофера Фрая, который специализировался на делах людей с инвалидностью, исключили из реестра адвокатов после того, как выяснилось, что он скрыл информацию о собственных активах. Об этом сообщает Law Gazette.

Что произошло

Во время дисциплинарного расследования в 2023 году Фрай заявил, что в течение последних трех лет не продавал никаких активов стоимостью более £1,000. Однако позже было доказано, что он на самом деле получил средства от продажи дома в декабре 2022 года за £555,000. Часть денег он и его тогдашняя жена получили лично, а остаток — более £500,000 — был передан юристам жены до завершения процесса развода.

Фрай объяснял, что считал эти средства собственностью бывшей жены и поэтому не указал их как активы. Однако трибунал признал, что его действия были умышленными и направленными на сокрытие имущества.

Что решил трибунал

Адвокатская карьера Фрая, которая длилась более 20 лет, фактически завершена. Трибунал постановил исключить его из списка практикующих юристов и обязал выплатить почти £33,000 судебных издержек. Сам Фрай имеет право обжаловать решение в течение 21 дня.

В решении отмечено: «Его поведение было спланированным и имело целью скрыть продажу недвижимости и полученные от нее средства. Он сознательно ввел в заблуждение трибунал и регулятора».

