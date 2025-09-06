Практика судів
  1. У світі

У Британії виключили з реєстру адвоката, який приховав інформацію про власні статки

12:07, 6 вересня 2025
Британського адвоката позбавили статусу через приховування майна та продаж будинку вартістю £555 тис.
У Британії виключили з реєстру адвоката, який приховав інформацію про власні статки
У Великій Британії адвоката Крістофера Фрая, який спеціалізувався на справах людей з інвалідністю, виключили з реєстру адвокатів після того, як з’ясувалося, що він приховав інформацію про власні статки. Про це повідомляє Law Gazette.

Що сталося

Під час дисциплінарного розслідування у 2023 році Фрай заявив, що протягом останніх трьох років не продавав жодних активів вартістю понад £1,000. Однак згодом було доведено, що він насправді отримав кошти від продажу будинку у грудні 2022 року за £555,000. Частину грошей він і його тодішня дружина отримали особисто, а решту — понад £500,000 — було передано юристам дружини до завершення процесу розлучення.

Фрай пояснював, що вважав ці кошти власністю колишньої дружини і тому не вказав їх як активи. Проте трибунал визнав, що його дії були навмисними й спрямованими на приховування майна.

Що вирішив трибунал

Адвокатську кар’єру Фрая, що тривала понад 20 років, фактично завершено. Трибунал постановив виключити його зі списку практикуючих юристів та зобов’язав сплатити майже £33,000 судових витрат. Сам Фрай має право оскаржити рішення протягом 21 дня.

У рішенні зазначено: «Його поведінка була спланованою і мала на меті приховати продаж нерухомості та отримані від нього кошти. Він свідомо ввів в оману трибунал і регулятора».

адвокат Велика Британія

