США призывают ЕС отказаться от российской нефти и газа для ужесточения санкций против РФ

09:50, 9 сентября 2025
Министр энергетики США Крис Райт призвал Европу закупать американский сжиженный газ, бензин и другие энергетические ресурсы.
Страны ЕС должны прекратить закупать российскую нефть и газ, если они хотят, чтобы Вашингтон поддержал усиление санкций против России. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью газете Financial Times.

По его словам, доходы России от продажи энергоресурсов позволяют ей обеспечивать финансирование войны против Украины.

"Если европейцы проведут четкую линию и скажут: "Мы больше не будем покупать российский газ и нефть", будет ли это положительно влиять на то, чтобы США действовали более агрессивно в отношении санкций? Абсолютно", — отметил Райт.

Он добавил, что Европа может заменить российское топливо американским сжиженным газом, бензином и другими энергоносителями.

Райт напомнил, что в рамках соглашения с Вашингтоном Евросоюз обязался закупить американские энергоресурсы на сумму 750 млрд долларов до конца 2028 года. США считают этот сценарий экономически выгодным для европейских стран.

По данным издания, Райт встретится с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном для обсуждения планов ЕС по отказу от российской энергии и закупке американских ресурсов на $250 млрд в год.

