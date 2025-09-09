Практика судів
  1. У світі

США закликають ЄС відмовитись від російської нафти та газу для посилення санкцій проти РФ

09:50, 9 вересня 2025
Міністр енергетики США Кріс Райт закликав Європу закуповувати американський зріджений природний газ, бензин та інші енергетичні ресурси.
США закликають ЄС відмовитись від російської нафти та газу для посилення санкцій проти РФ
Фото: EPA / WILL OLIVER
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Країни ЄС мають припинити закуповувати російську нафту та газ, якщо хочуть, щоб Вашингтон підтримав посилення санкцій проти Росії. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв’ю газеті Financial Times.

За його словами, прибутки Росії від продажу енергоресурсів дозволяють їй забезпечувати фінансування війни проти України.

"Якщо європейці проведуть чітку лінію і скажуть: "Ми більше не купуватимемо російський газ і нафту", чи матиме це позитивний вплив на те, щоб США діяли більш агресивно щодо санкцій? Абсолютно", — зазначив Райт.

Він додав, що Європа може замінити російське паливо американським скрапленим природним газом, бензином та іншими енергоносіями.

Райт нагадав, що в рамках угоди з Вашингтоном Євросоюз взяв зобов’язання закупити американські енергоресурси на суму 750 млрд доларів до кінця 2028 року. США вважають цей сценарій економічно вигідним для європейських країн.

За даними видання, Райт зустрінеться з єврокомісаром з енергетики Даном Йоргенсеном для обговорення планів ЄС щодо відмови від російської енергії та закупівлі американських ресурсів на $250 млрд на рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США рф ЄС санкції

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Падіння уряду стало для Макрона небаченим раніше випробуванням, Франція у глибокій фінансовій кризі – Politico

Рейтинг президента Франції Макрона впав до рекордно низького рівня, а після падіння уряду депутати закликали Макрона піти у відставку.

Депутати пропонують заборонити Кабміну запроваджувати експериментальні проекти, які не передбачені законами

Ініціатива виникла через ідею Мінцифри запровадити «дистанційний» нотаріат – на думку депутатів, дистанційне проведення нотаріальних дій може призвести до махінацій.

Справа Богдана Львова — на екс-заступника голови Верховного Суду дали показання колишня колега з ВГСУ та судді господарських судів з міста Рівне

Під час допитів діючі та колишні судді розповіли, що Богдан Львов особисто надавав вказівки у справі «Труби Медведчука», однак Богдан Львов та його захист кажуть, що це неправда.

Підтримка МВФ в 2026 році може бути більшою – Роксолана Підласа про перспективу нової програми з МВФ

Роксолана Підласа прокоментувала зустріч з місією МВФ, згадавши приклад Аргентини, якій МВФ погодив фінансування без прив’язки до реформ.

У Верховній Раді сподіваються з другої спроби затвердити склад Дорадчої групи експертів для відбору членів Рахункової палати

Раніше народні депутати провалили голосування за затвердження складу Дорадчої групи експертів з відбору членів Рахункової палати з вирішальним голосом «міжнародників».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду