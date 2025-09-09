США закликають ЄС відмовитись від російської нафти та газу для посилення санкцій проти РФ

Міністр енергетики США Кріс Райт закликав Європу закуповувати американський зріджений природний газ, бензин та інші енергетичні ресурси.

Країни ЄС мають припинити закуповувати російську нафту та газ, якщо хочуть, щоб Вашингтон підтримав посилення санкцій проти Росії. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв’ю газеті Financial Times.

За його словами, прибутки Росії від продажу енергоресурсів дозволяють їй забезпечувати фінансування війни проти України.

"Якщо європейці проведуть чітку лінію і скажуть: "Ми більше не купуватимемо російський газ і нафту", чи матиме це позитивний вплив на те, щоб США діяли більш агресивно щодо санкцій? Абсолютно", — зазначив Райт.

Він додав, що Європа може замінити російське паливо американським скрапленим природним газом, бензином та іншими енергоносіями.

Райт нагадав, що в рамках угоди з Вашингтоном Євросоюз взяв зобов’язання закупити американські енергоресурси на суму 750 млрд доларів до кінця 2028 року. США вважають цей сценарій економічно вигідним для європейських країн.

За даними видання, Райт зустрінеться з єврокомісаром з енергетики Даном Йоргенсеном для обговорення планів ЄС щодо відмови від російської енергії та закупівлі американських ресурсів на $250 млрд на рік.

