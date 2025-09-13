США добавили 32 иностранные компании в санкционный список – некоторые из-за поставок в РФ

США расширили санкционный список: еще 32 компании из Китая, Турции, ОАЭ и других стран оказались под экспортными ограничениями, часть из них обвиняется в сотрудничестве с РФ.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) объявило о расширении Списка организаций еще на 32 компании и учреждения из Китая, Индии, Ирана, Сингапура, Тайваня, Турции и ОАЭ.

Причиной стало то, что эти структуры, по данным Вашингтона, действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США. Среди них – китайские производители микроэлектроники, биотехнологические компании и логистические операторы, которых подозревают в сотрудничестве с военными либо в обходе экспортных ограничений.

В частности, в список внесли Китайскую академию наук за поддержку оборонных программ, а также ряд турецких компаний, которые, по утверждению американских властей, переправляли электронику в Россию.

Внесенные организации теперь подпадают под строгие экспортные ограничения: для любой поставки товаров американского происхождения требуется лицензия.

Кроме того, BIS исправило данные по 27 уже имеющимся записям в списке, а также удалило два адреса одной из российских компаний.

Новые правила вступили в силу 12 сентября 2025 года. Документ опубликуют 16 сентября.

Ранее мы писали, что США предлагают странам «Большой семерки» создать механизм для конфискации замороженных российских активов и ввести новые ограничения на энергетический сектор РФ.

По данным Bloomberg, Вашингтон настаивает на введении вторичных тарифов в размере 50–100% на Китай и Индию за закупки российской нефти, чтобы заставить Кремль прекратить войну против Украины.

