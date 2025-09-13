Практика судов
  1. В мире

США добавили 32 иностранные компании в санкционный список – некоторые из-за поставок в РФ

10:37, 13 сентября 2025
США расширили санкционный список: еще 32 компании из Китая, Турции, ОАЭ и других стран оказались под экспортными ограничениями, часть из них обвиняется в сотрудничестве с РФ.
США добавили 32 иностранные компании в санкционный список – некоторые из-за поставок в РФ
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) объявило о расширении Списка организаций еще на 32 компании и учреждения из Китая, Индии, Ирана, Сингапура, Тайваня, Турции и ОАЭ.

Причиной стало то, что эти структуры, по данным Вашингтона, действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США. Среди них – китайские производители микроэлектроники, биотехнологические компании и логистические операторы, которых подозревают в сотрудничестве с военными либо в обходе экспортных ограничений.

В частности, в список внесли Китайскую академию наук за поддержку оборонных программ, а также ряд турецких компаний, которые, по утверждению американских властей, переправляли электронику в Россию.

Внесенные организации теперь подпадают под строгие экспортные ограничения: для любой поставки товаров американского происхождения требуется лицензия.

Кроме того, BIS исправило данные по 27 уже имеющимся записям в списке, а также удалило два адреса одной из российских компаний.

Новые правила вступили в силу 12 сентября 2025 года. Документ опубликуют 16 сентября.

Ранее мы писали, что США предлагают странам «Большой семерки» создать механизм для конфискации замороженных российских активов и ввести новые ограничения на энергетический сектор РФ.

По данным Bloomberg, Вашингтон настаивает на введении вторичных тарифов в размере 50–100% на Китай и Индию за закупки российской нефти, чтобы заставить Кремль прекратить войну против Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США санкции

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Зарплаты чиновников будут отвязаны от прожиточного минимума, и это не будет давить на бюджет — Даниил Гетманцев

Даниил Гетманцев прогнозирует, что законопроект об «орудийных величинах», который предусматривает отвязку от прожиточного минимума зарплат чиновников – в частности судей, прокуроров, НАБУ, НАЗК и других – будет принят.

Кабмин предлагает, чтобы дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства могли рассматриваться судьей ВАКС единолично

Вместо коллегии в составе трех судей ВАКС дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства смогут рассматриваться судьей единолично.

Кабмин предлагает оптимизировать спецпроверки лиц, которые перемещаются с должности на должность в пределах одного органа

Предлагается оптимизировать процедуры и условия проведения спецпроверки в случае, если лицо увольняется и назначается не позднее следующего рабочего дня на должность в пределах одного государственного органа, органа местного самоуправления и в отношении такого лица уже проводилась специальная проверка.

«Судебно-юридическая газета» вошла в состав профильных групп по вопросам ВККС, ВСП и судов Экспертной группы при ВСК Верховной Рады

Экспертная группа при ВСК утвердила регламент своей работы и определила состав профильных групп.

Верховный Суд: изменение обстоятельств после принятия решения не является основанием для кассационного пересмотра

Суд кассационной инстанции проверяет законность судебного решения, исходя из фактических обстоятельств, которые существовали на момент его принятия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області