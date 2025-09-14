Практика судов
В Польше вандалы срезали крест с украинской церкви

10:35, 14 сентября 2025
Вандалы повредили Украинскую Греко-Католическую церковь в Легнице.
Фото: Vasyl Bodnar
В городе Легница, Польша, неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы, что вызвало возмущение украинской общины и официальную реакцию Украины. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

Он отметил, что инцидент произошел накануне большого христианского праздника – Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. «Хочу выразить свою обеспокоенность и возмущение украинской общины в Польше», – написал Боднар, подчеркнув недопустимость таких действий.

В ответ на инцидент Посольство Украины в Польше немедленно направило ноту в Министерство иностранных дел Республики Польша. Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось в местную полицию с требованием оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности. «Обращаюсь к правоохранительным органам Республики Польша публично – сделайте все, чтобы это и все подобные преступления против украинцев и украинства дошли до логического завершения – приговоров суда в соответствии с законодательством Польши», – подчеркнул дипломат.

Боднар также обратился к польскому обществу и властям с призывом противодействовать антиукраинским настроениям. «Призываю польских друзей и партнеров уже реагировать на антиукраинские тенденции в польском обществе. Убеждены, что для польского народа, так же как и для украинского, повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях», – отметил он, подчеркнув важность общих ценностей.

