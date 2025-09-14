В Польше вандалы срезали крест с украинской церкви

Вандалы повредили Украинскую Греко-Католическую церковь в Легнице.

Фото: Vasyl Bodnar

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Легница, Польша, неизвестные лица повредили крышу и срезали крест с купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы, что вызвало возмущение украинской общины и официальную реакцию Украины. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

Он отметил, что инцидент произошел накануне большого христианского праздника – Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. «Хочу выразить свою обеспокоенность и возмущение украинской общины в Польше», – написал Боднар, подчеркнув недопустимость таких действий.

В ответ на инцидент Посольство Украины в Польше немедленно направило ноту в Министерство иностранных дел Республики Польша. Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось в местную полицию с требованием оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности. «Обращаюсь к правоохранительным органам Республики Польша публично – сделайте все, чтобы это и все подобные преступления против украинцев и украинства дошли до логического завершения – приговоров суда в соответствии с законодательством Польши», – подчеркнул дипломат.

Боднар также обратился к польскому обществу и властям с призывом противодействовать антиукраинским настроениям. «Призываю польских друзей и партнеров уже реагировать на антиукраинские тенденции в польском обществе. Убеждены, что для польского народа, так же как и для украинского, повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях», – отметил он, подчеркнув важность общих ценностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.