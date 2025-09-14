У Польщі вандали зрізали хрест з української церкви

Вандали пошкодили Українську Греко-Католицьку церкву в Легниці.

Фото: Vasyl Bodnar

У місті Легниця, Польща, невідомі особи пошкодили дах і зрізали хрест із купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці, що викликало обурення української громади та офіційну реакцію України. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

Він зазначив, що інцидент стався напередодні великого християнського свята – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. «Хочу висловити своє занепокоєння й обурення української громади в Польщі», – написав Боднар, підкресливши неприпустимість таких дій.

У відповідь на інцидент Посольство України в Польщі негайно направило ноту до Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до місцевої поліції, вимагаючи оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності. «Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно - зробіть усе, щоб цей і всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення - вироків суду згідно із законодавством Польщі», – наголосив дипломат.

Боднар також звернувся до польського суспільства та влади із закликом протидіяти антиукраїнським настроям. «Закликаю польських друзів і партнерів уже реагувати на антиукраїнські тенденції в польському суспільстві. Переконані, що для польського народу, так само як і для українського, пошкодження церков неприпустиме за жодних умов», – зазначив він, підкресливши важливість спільних цінностей.

