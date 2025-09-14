Tesla сняла с производства самый дешевый Cybertruc – что произошло

Модель с задним приводом сняли с производства через пять месяцев после запуска.

Фото: Electrek

Компания Tesla прекратила производство самой доступной модификации электрического пикапа Cybertruck с задним приводом (RWD) менее чем через пять месяцев после ее дебюта. Об этом сообщило издание Electrek.

Модель RWD, представленная в апреле 2025 года, стоила $70 тысяч и позиционировалась как более бюджетная альтернатива полноприводной версии стоимостью от $80 тысяч. Для снижения цены Tesla исключила ряд функций, в частности активную пневмоподвеску, моторизованную крышку грузового отсека и розетки в кузове, а также установила только один электродвигатель вместо двух. Эти ограничения сделали модель непривлекательной для покупателей, и компания решила полностью убрать ее из онлайн-конфигуратора без замены на другой вариант.

Запуск RWD-версии был попыткой Tesla оживить продажи Cybertruck, которые оказались значительно ниже ожиданий. Несмотря на заявления о более чем миллионе предварительных бронирований и амбициозные планы выпускать до 250 тысяч автомобилей в год с потенциальным ростом до 500 тысяч, фактический объем продаж составляет лишь около 20 тысяч единиц ежегодно. Аналитики отмечают, что низкий спрос вызван более высокими ценами и более слабыми характеристиками серийных моделей по сравнению с первоначальными обещаниями компании.

Эксперты предполагают, что в 2026 году Tesla может обновить Cybertruck, приблизив его параметры к ранее анонсированным, чтобы проверить, удастся ли повысить интерес покупателей к электрическому пикапу.

