Tesla зняла з виробництва найдешевший Cybertruc – що сталося

20:12, 14 вересня 2025
Модель із заднім приводом зняли з виробництва через п’ять місяців після запуску.
Фото: Electrek
Компанія Tesla припинила виробництво найдоступнішої модифікації електричного пікапа Cybertruck із заднім приводом (RWD) менш ніж через п’ять місяців після її дебюту. Про це повідомило видання Electrek.

Модель RWD, представлена у квітні 2025 року, коштувала $70 тисяч і позиціонувалася як бюджетніша альтернатива повнопривідній версії вартістю від $80 тисяч. Для зниження ціни Tesla виключила низку функцій, зокрема активну пневмопідвіску, моторизовану кришку вантажного відсіку та розетки в кузові, а також встановила лише один електродвигун замість двох. Ці обмеження зробили модель непривабливою для покупців, і компанія вирішила повністю прибрати її з онлайн-конфігуратора без заміни на інший варіант.

Запуск RWD-версії був спробою Tesla пожвавити продажі Cybertruck, які виявилися значно нижчими за очікування. Незважаючи на заяви про понад мільйон попередніх бронювань і амбітні плани випускати до 250 тисяч автомобілів на рік із потенційним зростанням до 500 тисяч, фактичний обсяг продажів становить лише близько 20 тисяч одиниць щорічно. Аналітики зазначають, що низький попит спричинений вищими цінами та слабшими характеристиками серійних моделей порівняно з початковими обіцянками компанії.

Експерти припускають, що у 2026 році Tesla може оновити Cybertruck, наблизивши його параметри до раніше анонсованих, щоб перевірити, чи вдасться підвищити інтерес покупців до електричного пікапа.

