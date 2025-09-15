Практика судов
В Таиланде кошку «арестовали» за нападение на полицейских — ей сняли отпечатки лап и сделали фото

10:18, 15 сентября 2025
Кошка в отделении полиции набросилась на офицеров, а правоохранители в шутку оформили ей «протокол» с отпечатками лап.
В Таиланде кошку «арестовали» за нападение на полицейских — ей сняли отпечатки лап и сделали фото
В Таиланде кошка по имени Nub Tang (в переводе означает «та, что считает деньги») стала настоящей звездой соцсетей после того, как оказалась в полицейском участке и поцарапала нескольких офицеров. Об этом сообщает Metro.

Пушистую проказницу в розовой шлейке в отделение привел неравнодушный прохожий, который нашел ее на улице. Но вместо благодарности кошка набросилась на полицейских — кусала и царапала тех, кто пытался помочь.

Один из правоохранителей решил забрать «нарушительницу» домой на ночь. В Facebook он пошутил, что Nub Tang «обвиняется в нападении на полицейских и будет задержана», и даже опубликовал ее «полицейское фото». Пост быстро стал вирусным.

На следующий день хозяин кошки нашелся и пришел в участок с новым ошейником. Но перед возвращением домой Nub Tang прошла настоящую «процедуру» — ей сделали фото на фоне полицейской линейки и даже «сняли отпечатки лап». В шуточном протоколе от ее имени было написано: «Я просто была голодна. Я не хотела никого кусать».

Полицейские подчеркнули, что никаких штрафов хозяину не выписывали, а сама кошка получила лишь «устное предупреждение».

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
