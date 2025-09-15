Конгресс США не будет принимать санкции против России без согласия Дональда Трампа – спикер Майк Джонсон

Майк Джонсон заявил о готовности Конгресса ввести санкции против России.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Конгресс готов работать над введением санкций против России, чтобы остановить войну. Об этом он сказал в интервью CBS News.

«Отчаянные времена требуют отчаянных мер, и, думаю, соответствующие санкции против России уже давно назрели. На мой взгляд, в Конгрессе есть большое желание это сделать, поэтому мы готовы сотрудничать с Белым домом и нашими коллегами из Сената в Палате представителей, чтобы это осуществить, и я лично очень хочу это сделать», — прокомментировал он инициативу сенатора Линдси Грэма включить санкционный законопроект в резолюцию о дальнейшем финансировании правительства.

На уточняющий вопрос, ожидает ли он одобрения американского президента Дональда Трампа, Джонсон ответил, что «президент должен подписать все, что мы делаем, как закон».

«Это должно быть партнерство, но мы полагаемся на главнокомандующего. Я имею в виду, что президент является сильным и решительным лидером на мировой арене (...) Все в Америке хотят, чтобы это кровопролитие закончилось, и президент Трамп добивается этого», — добавил он.

Ранее Дональд Трамп сообщал, что отправил письмо странам-членам НАТО и мировым лидерам, в котором выразил готовность ввести серьезные санкции против России. В то же время он подчеркнул: это возможно лишь при условии, что все союзники перестанут покупать российскую нефть и присоединятся к совместным действиям.

Также США предлагают G7 конфисковать замороженные активы РФ и ввести тарифы против Китая и Индии.

