Конгрес США не ухвалюватиме санкції проти Росії без згоди Дональда Трампа – спікер Майк Джонсон

10:36, 15 вересня 2025
Майк Джонсон заявив про готовність Конгресу запровадити санкцій проти Росії.
Конгрес США не ухвалюватиме санкції проти Росії без згоди Дональда Трампа – спікер Майк Джонсон
Фото: armyinform.com.ua
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес готовий працювати над запровадженням санкцій проти Росії, щоб припинити війну. Про це він сказав у інтерв’ю CBS News.

«Відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів, і, думаю, відповідні санкції проти Росії вже давно назріли. На мою думку, у Конгресі є велике бажання це зробити, тому ми готові співпрацювати з Білим домом і нашими колегами з Сенату в Палаті представників, щоб це здійснити, і я особисто дуже хочу це зробити», – прокоментував він ініціативу сенатора Ліндсі Грема включити санкційний законопроект до резолюції про подальше фінансування уряду.

На уточнююче запитання, чи очікує він на схвалення американського президента Дональда Трампа, Джонсон відповів, що «президент повинен підписати все, що ми робимо, як закон».

«Це має бути партнерство, але ми покладаємося на головнокомандувача. Я маю на увазі, що президент є сильним і рішучим лідером на світовій арені (...) Усі в Америці хочуть, щоб це кровопролиття закінчилося, і президент Трамп домагається цього», – додав він.

Раніше  Дональд Трамп заявляв, що надіслав листа країнам-членам НАТО та світовим лідерам, у якому висловив готовність запровадити серйозні санкції проти Росії. Водночас він наголосив: це можливо лише за умови, що всі союзники припинять купувати російську нафту та приєднаються до спільних дій.

Також США пропонують G7 конфіскувати заморожені активи РФ та ввести тарифи проти Китаю та Індії.

