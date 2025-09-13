Трамп заявил о готовности к санкциям против России, как только НАТО согласится действовать так же

Дональд Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против России, но только тогда, когда НАТО будет действовать совместно и откажется от закупки российской нефти.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил письмо странам-членам НАТО и мировым лидерам, в котором выразил готовность ввести серьезные санкции против России. В то же время он подчеркнул: это возможно лишь при условии, что все союзники перестанут покупать российскую нефть и присоединятся к совместным действиям.

«Преданность НАТО победе была значительно меньше 100%, а закупка российской нефти некоторыми странами была шокирующей. Это ослабляет вашу позицию на переговорах и силу давления на Россию», — говорится в обращении.

Трамп также предложил ввести коллективные тарифы НАТО на Китай в размере 50–100%, которые можно будет отменить после завершения войны РФ против Украины.

«Если НАТО сделает так, как я говорю, ВОЙНА быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

