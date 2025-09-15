В «Дії» возобновила работу ряд услуг

Минюст завершил плановое обновление реестров.

Как известно, с 20:00 13 сентября до 8:00 15 сентября некоторые услуги и сервисы в «Дії» временно не работали. Минюст проводил плановые технические работы со своими реестрами.

15 сентября в «Дії» сообщили, что все услуги в приложении снова работают.

«Зарегистрировать ФЛП, подать документы на єВідновлення или оформить нужную справку — все это и даже больше снова доступно в приложении и на портале «Дія».

Минюст завершил плановое обновление реестров — теперь все сервисы и услуги в «Дії» работают еще стабильнее и быстрее», — говорится в сообщении.

