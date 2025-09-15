У Дії відновила роботу низка послуг

Мін'юст завершив планове оновлення реєстрів.

Як відомо, з 20:00 13 вересня до 8:00 15 вересня деякі послуги та сервіси в Дії тимчасово не працювали. Мін’юст проводив планові технічні роботи щодо своїх реєстрів.

15 вересня у Дії повідомили, що усі послуги у застосунку знову працюють.

«Зареєструвати ФОП, подати документи на єВідновлення чи оформити потрібну довідку — усе це і навіть більше знов у застосунку та на порталі Дія.

Мін'юст завершив планове оновлення реєстрів — тепер усі сервіси та послуги в Дії працюють ще стабільніше та швидше», - йдеться у повідомленні.

