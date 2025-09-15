Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин предлагает оптимизировать спецпроверки лиц, которые перемещаются с должности на должность в пределах одного органа

08:35, 15 сентября 2025
Предлагается оптимизировать процедуры и условия проведения спецпроверки в случае, если лицо увольняется и назначается не позднее следующего рабочего дня на должность в пределах одного государственного органа, органа местного самоуправления и в отношении такого лица уже проводилась специальная проверка.
Кабмин предлагает оптимизировать спецпроверки лиц, которые перемещаются с должности на должность в пределах одного органа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство зарегистрировало законопроект 14035 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации порядка проведения специальных проверок во время действия военного положения в Украине.

Предлагаются изменения в Закон «О предотвращении коррупции», которые предусматривают учет во время действия военного положения в Украине особенностей проведения специальной проверки, определенных Законом «О правовом режиме военного положения» при проведении специальной проверки, предусмотренной Законом.

Также предлагается дополнить ч. 8 ст. 10 Закона «О правовом режиме военного положения» положением о том, что специальная проверка не проводится в отношении лиц, которые назначаются на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления и в период действия военного положения на политические должности в соответствующем органе, из которого лицо уволено не ранее первого рабочего дня, предшествующего дню назначения, и при условии, что в отношении такого лица в этом органе уже проводилась специальная проверка во время действия военного положения.

Таким образом, предлагается урегулировать вопрос относительно оптимизации процедуры и условий проведения специальной проверки в случае, если лицо увольняется и назначается не позднее следующего рабочего дня на должность в пределах одного государственного органа, органа местного самоуправления и в отношении такого лица уже проводилась специальная проверка, организованная таким органом в период действия военного положения.

Как отмечает правительство, за период с 12.10.2023 по 15.04.2025 в НАПК поступило более 2000 запросов на проведение специальной проверки в отношении кандидатов на должности в государственных органах, органах местного самоуправления, которые в пределах одного органа увольняются, на следующий день назначаются на должность, что приводит к организации проведения специальной проверки в отношении одного лица два и более раз в пределах одного органа и одного отчетного периода, сведения о котором проверяются.

Следовательно, есть необходимость пересмотреть основания относительно непроведения специальной проверки и исключить случаи, когда лицо, учитывая особенности правового регулирования трудовых отношений из-за правового режима военного положения, увольняется с должности и на следующий день назначается на должность в одном государственном органе, органе местного самоуправления и будет нуждаться в прохождении специальной проверки. Аналогичная ситуация возникает в отношении претендентов на политические должности, которые во время действия военного положения в Украине в пределах одного органа увольняются и на следующий день назначаются на должность, и сведения о которых уже проверялись, а целесообразность их проверки повторно сомнительна, указывает Кабмин.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает оптимизировать спецпроверки лиц, которые перемещаются с должности на должность в пределах одного органа

Предлагается оптимизировать процедуры и условия проведения спецпроверки в случае, если лицо увольняется и назначается не позднее следующего рабочего дня на должность в пределах одного государственного органа, органа местного самоуправления и в отношении такого лица уже проводилась специальная проверка.

«Судебно-юридическая газета» вошла в состав профильных групп по вопросам ВККС, ВСП и судов Экспертной группы при ВСК Верховной Рады

Экспертная группа при ВСК утвердила регламент своей работы и определила состав профильных групп.

Верховный Суд: изменение обстоятельств после принятия решения не является основанием для кассационного пересмотра

Суд кассационной инстанции проверяет законность судебного решения, исходя из фактических обстоятельств, которые существовали на момент его принятия.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ относительно права на апелляционное обжалование решения следственного судьи о передаче имущества или вещественных доказательств на реализацию

Невозможность обжалования лицом в апелляционном порядке определения следственного судьи о передаче имущества для реализации создает условия, при которых ошибочное решение следственного судьи может привести к безосновательному прекращению его конституционного права собственности – Пленум Верховного Суда.

Решение ВККС должно содержать оценку и баллы по каждому критерию, по которому проводится оценка практического задания – Верховный Суд удовлетворил иск кандидата в апелляционные суды

Верховный Суд отменил решение ВККС, указав, что в ее решении должны отражаться сведения об оценке каждого элемента практического задания и количество баллов за каждый элемент, что будет свидетельствовать об отсутствии признаков субъективного или дискриминационного подхода ВККС при оценивании.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області