Кабмин предлагает оптимизировать спецпроверки лиц, которые перемещаются с должности на должность в пределах одного органа

Предлагается оптимизировать процедуры и условия проведения спецпроверки в случае, если лицо увольняется и назначается не позднее следующего рабочего дня на должность в пределах одного государственного органа, органа местного самоуправления и в отношении такого лица уже проводилась специальная проверка.

Правительство зарегистрировало законопроект 14035 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации порядка проведения специальных проверок во время действия военного положения в Украине.

Предлагаются изменения в Закон «О предотвращении коррупции», которые предусматривают учет во время действия военного положения в Украине особенностей проведения специальной проверки, определенных Законом «О правовом режиме военного положения» при проведении специальной проверки, предусмотренной Законом.

Также предлагается дополнить ч. 8 ст. 10 Закона «О правовом режиме военного положения» положением о том, что специальная проверка не проводится в отношении лиц, которые назначаются на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления и в период действия военного положения на политические должности в соответствующем органе, из которого лицо уволено не ранее первого рабочего дня, предшествующего дню назначения, и при условии, что в отношении такого лица в этом органе уже проводилась специальная проверка во время действия военного положения.

Таким образом, предлагается урегулировать вопрос относительно оптимизации процедуры и условий проведения специальной проверки в случае, если лицо увольняется и назначается не позднее следующего рабочего дня на должность в пределах одного государственного органа, органа местного самоуправления и в отношении такого лица уже проводилась специальная проверка, организованная таким органом в период действия военного положения.

Как отмечает правительство, за период с 12.10.2023 по 15.04.2025 в НАПК поступило более 2000 запросов на проведение специальной проверки в отношении кандидатов на должности в государственных органах, органах местного самоуправления, которые в пределах одного органа увольняются, на следующий день назначаются на должность, что приводит к организации проведения специальной проверки в отношении одного лица два и более раз в пределах одного органа и одного отчетного периода, сведения о котором проверяются.

Следовательно, есть необходимость пересмотреть основания относительно непроведения специальной проверки и исключить случаи, когда лицо, учитывая особенности правового регулирования трудовых отношений из-за правового режима военного положения, увольняется с должности и на следующий день назначается на должность в одном государственном органе, органе местного самоуправления и будет нуждаться в прохождении специальной проверки. Аналогичная ситуация возникает в отношении претендентов на политические должности, которые во время действия военного положения в Украине в пределах одного органа увольняются и на следующий день назначаются на должность, и сведения о которых уже проверялись, а целесообразность их проверки повторно сомнительна, указывает Кабмин.

Автор: Наталя Мамченко

