Кабмін пропонує оптимізувати спецперевірки осіб, які переміщуються з посади на посаду в межах одного органу

Пропонується оптимізувати процедури й умови проведення спецперевірки у разі, якщо особа звільняється та призначається не пізніше наступного робочого дня на посаду в межах одного державного органу, органу місцевого самоврядування і щодо такої особи вже проводилася спеціальна перевірка.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд зареєстрував законопроект 14035 про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації порядку проведення спеціальних перевірок під час дії воєнного стану в Україні.

Пропонуються зміни до Закону «Про запобігання корупції», які передбачають урахування під час дії воєнного стану в Україні особливостей проведення спеціальної перевірки, визначених Законом «Про правовий режим воєнного стану» при проведенні спеціальної перевірки, передбаченої Законом.

Також пропонується доповнити ч. 8 ст. 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану» положенням про те, що спеціальна перевірка не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування та у період дії воєнного стану на політичні посади у відповідному органі, з якого особу звільнено не раніше першого робочого дня, що передує дню призначення, та за умови, що стосовно такої особи в цьому органі вже проводилася спеціальна перевірка під час дії воєнного стану.

Таким чином, пропонується врегулювати питання щодо оптимізації процедури й умов проведення спеціальної перевірки у разі, якщо особа звільняється та призначається не пізніше наступного робочого дня на посаду в межах одного державного органу, органу місцевого самоврядування і щодо такої особи вже проводилася спеціальна перевірка, організована таким органом у період дії воєнного стану.

Як зазначає уряд, за період із 12.10.2023 по 15.04.2025 до НАЗК надійшло понад 2000 запитів на проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів на посади в державних органах, органах місцевого самоврядування, які в межах одного органу звільняються, наступного дня призначаються на посаду, що призводить до організації проведення спеціальної перевірки стосовно однієї особи два і більше разів у межах одного органу та одного звітного періоду, відомості про який перевіряються.

Отже, є необхідність переглянути підстави щодо непроведення спеціальної перевірки й унеможливити випадки, коли особа з огляду на особливості правового регулювання трудових відносин через правовий режим воєнного стану звільняється з посади та наступного дня призначається на посаду в одному державному органі, органі місцевого самоврядування і потребуватиме проходження спеціальної перевірки. Аналогічна ситуація виникає стосовно претендентів на політичні посади, які під час дії воєнного стану в Україні в межах одного органу звільняються і наступного дня призначаються на посаду та відомості щодо яких вже перевірялися, а доцільність їх перевірки вдруге сумнівна, вказує Кабмін.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.