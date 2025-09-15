Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін пропонує оптимізувати спецперевірки осіб, які переміщуються з посади на посаду в межах одного органу

08:35, 15 вересня 2025
Пропонується оптимізувати процедури й умови проведення спецперевірки у разі, якщо особа звільняється та призначається не пізніше наступного робочого дня на посаду в межах одного державного органу, органу місцевого самоврядування і щодо такої особи вже проводилася спеціальна перевірка.
Кабмін пропонує оптимізувати спецперевірки осіб, які переміщуються з посади на посаду в межах одного органу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд зареєстрував законопроект 14035 про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації порядку проведення спеціальних перевірок під час дії воєнного стану в Україні.

Пропонуються зміни до Закону «Про запобігання корупції», які передбачають урахування під час дії воєнного стану в Україні особливостей проведення спеціальної перевірки, визначених Законом «Про правовий режим воєнного стану» при проведенні спеціальної перевірки, передбаченої Законом.

Також пропонується доповнити ч. 8 ст. 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану» положенням про те, що спеціальна перевірка не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування та у період дії воєнного стану на політичні посади у відповідному органі, з якого особу звільнено не раніше першого робочого дня, що передує дню призначення, та за умови, що стосовно такої особи в цьому органі вже проводилася спеціальна перевірка під час дії воєнного стану.

Таким чином, пропонується врегулювати питання щодо оптимізації процедури й умов проведення спеціальної перевірки у разі, якщо особа звільняється та призначається не пізніше наступного робочого дня на посаду в межах одного державного органу, органу місцевого самоврядування і щодо такої особи вже проводилася спеціальна перевірка, організована таким органом у період дії воєнного стану.

Як зазначає уряд, за період із 12.10.2023 по 15.04.2025 до НАЗК надійшло понад 2000 запитів на проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів на посади в державних органах, органах місцевого самоврядування, які в межах одного органу звільняються, наступного дня призначаються на посаду, що призводить до організації проведення спеціальної перевірки стосовно однієї особи два і більше разів у межах одного органу та одного звітного періоду, відомості про який перевіряються.

Отже, є необхідність переглянути підстави щодо непроведення спеціальної перевірки й унеможливити випадки, коли особа з огляду на особливості правового регулювання трудових відносин через правовий режим воєнного стану звільняється з посади та наступного дня призначається на посаду в одному державному органі, органі місцевого самоврядування і потребуватиме проходження спеціальної перевірки. Аналогічна ситуація виникає стосовно претендентів на політичні посади, які під час дії воєнного стану в Україні в межах одного органу звільняються і наступного дня призначаються на посаду та відомості щодо яких вже перевірялися, а доцільність їх перевірки вдруге сумнівна, вказує Кабмін.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансування судової влади у 2026 році збільшать на 100 млн за загальним фондом і на 800 млн за спецфондом – хоча ВРП пропонувала збільшити на 16,2 млрд грн

Водночас Кабміну врахував у повному обсязі потребу у капітальних видатках ВАКС та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі і передбачив видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – СОАС та СААС.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Військова частина відмовила у виплаті 1 млн грн за постановою про «контракт 18-24», бо військовослужбовцям офіцерського складу така винагорода не виплачується – що вирішив суд

У березні 2022 року чоловік у віці до 25 років почав службу, дослужив до офіцерського звання, отримав травму, пов'язану із захистом Батьківщини, але йому відмовили у виплаті винагороди за постановою про «контракт 18-24» – суд частково задовольнив його позов.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

На місцеві та апеляційні суди і установи ДСА в бюджеті 2026 року не вистачає 15,5 млрд грн – Вища рада правосуддя

Крім того, Мінфін пропонує передбачити 10 млн грн у 2026 році на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя – в той час як потрібно 2,3 млрд грн.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції