Верховный Суд: изменение обстоятельств после принятия решения не является основанием для кассационного пересмотра

Верховный Суд рассмотрел дело по иску Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), к субъекту хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг (общество) о взыскании задолженности в виде штрафа и пени.

Спор возник в связи с неуплатой Обществом штрафа, наложенного НКРЭКУ постановлением от 31 мая 2019 года. НКРЭКУ просила взыскать с ответчика штраф в размере 17 тыс. грн и пеню в размере 17 тыс. грн.

Днепропетровский окружной административный суд решением от 9 марта 2023 года, оставленным без изменений постановлением Третьего апелляционного административного суда от 1 июня 2023 года, отказал в удовлетворении иска НКРЭКУ.

Суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что постановление НКРЭКУ о наложении штрафа было отменено решением Окружного административного суда города Киева от 29 июля 2022 года по делу № 640/10904/19, поэтому отсутствуют правовые основания для взыскания штрафа и пени.

Верховный Суд постановлением от 27 мая 2025 года оставил без удовлетворения кассационную жалобу НКРЭКУ, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Суд кассационной инстанции подтвердил, что суды предыдущих инстанций правомерно отказали в удовлетворении иска, поскольку на момент принятия их решений постановление НКРЭКУ о наложении штрафа было отменено.

Верховный Суд подчеркнул, что отмена постановления о наложении штрафа устраняет правовые основания для его принудительного взыскания.

Если акт, который является основанием для принудительного взыскания, отменен судом, то отсутствует правовое основание для дальнейших действий по принудительному взысканию, поскольку соответствующее обязательство утрачивает свою юридическую силу.

Действие индивидуального акта субъекта властных полномочий является условием для возникновения и существования связанных с ним юридических последствий, в частности обязанности уплаты штрафа. Отмена такого акта, даже если она является временной или подлежит дальнейшему пересмотру, устраняет правовое основание для его принудительного исполнения.

Верховный Суд отметил, что в случае обращения НКРЭКУ в суд с иском к субъекту хозяйствования, осуществляющему деятельность в соответствующей сфере, о взыскании штрафа, административный суд проверяет наличие правового основания для наложения штрафа на такого субъекта хозяйствования; также должен оценить, является ли взыскание штрафа и пени соразмерным допущенному нарушению.

В то время как кассационный пересмотр ограничивается проверкой правильности применения судами первой и/или апелляционной инстанций норм материального и процессуального права на момент принятия обжалуемых решений (статья 341 Кодекса административного судопроизводства Украины; КАСУ).

Задача суда кассационной инстанции состоит в исправлении ошибок, допущенных судами предыдущих инстанций, а не в переоценке обстоятельств, которые изменились после принятия этих решений.

На момент принятия судебных решений по делу суды предыдущих инстанций действовали правомерно, поскольку постановление НКРЭКУ о наложении штрафа было недействительным из-за его отмены судом.

Аргумент НКРЭКУ о том, что впоследствии суд кассационной инстанции отменил решение по делу № 640/10904/19 об отмене постановления НКРЭКУ № 921, был отклонен как основание для отмены обжалуемых решений в этом деле.

Верховный Суд разъяснил, что такое изменение обстоятельств может быть основанием для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам, в соответствии со статьей 361 КАС Украины, а не для отмены правильного по существу решения в порядке кассационного пересмотра. Такой подход обеспечивает соблюдение принципа правовой определенности и стабильности судебных решений.

Правовые выводы Верховного Суда:

Суд кассационной инстанции проверяет законность судебного решения, исходя из фактических обстоятельств, существовавших на момент его принятия.

Отмена судом акта индивидуального действия (в частности, постановления о наложении штрафа) устраняет правовое основание для его принудительного исполнения.

Последующая отмена судебного решения, которое было основанием для принятия судом решения в другом деле, не является основанием для отмены этого решения в кассационном порядке. Эффективным процессуальным механизмом в таком случае является обращение в суд первой инстанции с заявлением о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам на основании пункта 3 части второй статьи 361 КАС Украины.

Постановление Верховного Суда от 27 мая 2025 года по делу № 160/9858/19 (административное производство № К/990/26997/23).

Автор: Наталя Мамченко

