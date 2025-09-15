15 сентября – какой сегодня праздник и главные события

15 сентября в Украине празднуют День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты ВСУ.

В понедельник, 15 сентября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

15 сентября в Украине празднуют День специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты ВС Украины. Праздник установлен для признания роли и важности специалистов РХБ в обеспечении безопасности ВС Украины и страны в целом. Оно отмечает профессиональное мастерство, преданность долгу и готовность к чрезвычайным ситуациям, связанным с токсичными веществами, радиоактивным заражением и биологическими опасностями.

Также 15 сентября Международный день демократии. Он посвящен развитию и укреплению демократических принципов в мире. Этот праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году, чтобы напомнить о важности участия граждан в принятии решений, обеспечении прав и свобод, а также прозрачности и подотчетности властей.

А еще 15 сентября Всемирный день борьбы с лимфомами. Это международная дата, посвященная повышению осведомленности о лимфомах — злокачественных заболеваниях лимфатической системы, влияющих на лимфоузлы и иммунную систему. Цель праздника — информировать людей о симптомах, методах диагностики и лечения, а также поддержать пациентов и их семьи.

15 сентября празднуют День свободных денег. Его цель — привлечь внимание к финансовой реформе, поощрить обмен идеями и оригинальными экономическими взглядами, а также продемонстрировать, как может быть, если отношение к деньгам будет другим. В этот день люди по всему миру раздают деньги незнакомцам, прося их передать половину кому-нибудь другому. Деньги обмениваются лично, остаются как сюрприз для кого-то или посылаются цифровым путем.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 15 сентября, верующие празднуют день памяти святого великомученика Никиты. Никита жил во времена раннего христианства, когда верующих преследовали за отказ приносить жертвы языческим богам. Он был высокопоставленным воином или чиновником (в разных источниках — воин, воевода или благочестивый мирянин), но преданность Христу была для него высшей ценностью. Он выдержал пытку, унижение и издевательство, но не отрекся от Христа. За это и получил титул великомученика. По преданию, Никиту казнили из-за отказа отречься от христианства. Его смерть считалась свидетельством несокрушимой веры и духовной силы.

Календарь важных событий за 15 сентября

533 год — войска Восточной Римской империи входят в Карфаген, закрепляя контроль над регионом;

1697 год — Август II получает корону Короля Речи Посполитой;

1821 год — испанские колонии Центральной Америки — Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор — провозглашают независимость;

1874 год — в Берне открывается международный почтовый конгресс, на котором подписывают договор о создании Всемирного почтового союза;

1893 год — в Джерси-Сити (США) начинает выходить первое украиноязычное издание в Америке — газета “Свобода”;

1916 год — впервые в истории боевых действий на поле боя применяют танки;

1917 год выходит первый номер журнала Forbes;

1941 год — в Берлине арестовывают Степана Бандеру и Ярослава Стецько;

1944 год — в Киеве открывают обновленный Государственный музей западного и восточного искусств (ныне — Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко);

1971 год — в Ванкувере основывают международную экологическую организацию “Гринпис”;

1991 год — в Киеве на площади Богдана Хмельницкого проходит Всеукраинское народное вече в поддержку Акта о государственной независимости Украины;

1994 год — Украина присоединяется к международной Конвенции об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем;

1995 год — Верховная Рада Украины отменяет решение Севастопольского городского совета о предоставлении городу российского статуса;

2000 год — в Сиднее проходит церемония открытия XXVII Летних Олимпийских игр;

2008 год — банкротство финансовой корпорации “Lehman Brothers”, которая становится одной из причин мирового финансового кризиса.

