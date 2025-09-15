15 вересня – яке сьогодні свято та головні події

15 вересня в Україні святкують День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту ЗСУ.

У понеділок, 15 вересня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

15 вересня в Україні святкують День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту ЗС України. Свято встановлено для визнання ролі та важливості фахівців РХБ захисту у забезпеченні безпеки ЗС України та країни в цілому. Воно відзначає професійну майстерність, відданість обов’язку та готовність до надзвичайних ситуацій, пов’язаних із токсичними речовинами, радіоактивним зараженням та біологічними небезпеками.

Також 15 вересня Міжнародний день демократії. Він присвячений розвитку та зміцненню демократичних принципів у світі. Це свято було встановлене Генеральною Асамблеєю ООН у 2007 році, щоб нагадати про важливість участі громадян у прийнятті рішень, забезпечення прав і свобод, а також прозорості та підзвітності влади.

А ще 15 вересня Всесвітній день боротьби з лімфомами. Це міжнародна дата, присвячена підвищенню обізнаності про лімфоми — злоякісні захворювання лімфатичної системи, що впливають на лімфовузли та імунну систему. Мета свята — інформувати людей про симптоми, методи діагностики та лікування, а також підтримати пацієнтів і їхні родини.

15 вересня святкують День вільних грошей. Його мета — привернути увагу до фінансової реформи, заохотити до обміну ідеями та оригінальними економічними поглядами, а також продемонструвати, як може бути, якщо ставлення до грошей буде іншим. У цей день люди по всьому світу роздають гроші незнайомцям, просячи їх передати половину комусь іншому. Гроші обмінюються особисто, залишаються як сюрприз для когось або надсилаються цифровим шляхом.

Яке сьогодні церковне свято

15 вересня віряни святкують день пам’яті святого великомученика Микити. Микита жив у часи раннього християнства, коли віруючих переслідували за відмову приносити жертви язичницьким богам. Він був високопоставленим воїном або чиновником (у різних джерелах — воїн, воєвода або благочестивий мирянин), але відданість Христу була для нього найвищою цінністю. Він витримав тортури, приниження та знущання, але не зрікся Христа. За це й отримав титул великомученика. За переказами, Микиту стратили через відмову відректися від християнства. Його смерть вважалася свідченням незламної віри та духовної сили.

Календар важливих подій за 15 вересня

533 рік — війська Східної Римської імперії входять до Карфагену, закріплюючи контроль над регіоном;

1697 рік — Август II отримує корону Короля Речі Посполитої;

1821 рік — іспанські колонії Центральної Америки — Гватемала, Гондурас, Коста-Рика та Сальвадор — проголошують незалежність;

1874 рік — у Берні відкривається міжнародний поштовий конгрес, на якому підписують договір про створення Всесвітнього поштового союзу;

1893 рік — у Джерсі-Сіті (США) починає виходити перше україномовне видання в Америці — газета “Свобода”;

1916 рік — уперше в історії бойових дій на полі бою застосовують танки;

1917 рік — виходить перший номер журналу Forbes;

1941 рік — у Берліні заарештовують Степана Бандеру та Ярослава Стецька;

1944 рік — у Києві відкривають оновлений Державний музей західного та східного мистецтв (нині — Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків);

1971 рік — у Ванкувері засновують міжнародну екологічну організацію “Грінпіс”;

1991 рік — у Києві на площі Богдана Хмельницького відбувається Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежність України;

1994 рік — Україна приєднується до міжнародної Конвенції про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом;

1995 рік — Верховна Рада України скасовує рішення Севастопольської міської ради про надання місту російського статусу;

2000 рік — у Сіднеї відбувається церемонія відкриття XXVII Літніх Олімпійських ігор;

2008 рік — банкрутство фінансової корпорації “Lehman Brothers”, що стає однією з причин світової фінансової кризи.

