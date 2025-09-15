Пленум Верховного Суда обратился в КСУ относительно права на апелляционное обжалование решения следственного судьи о передаче имущества или вещественных доказательств на реализацию

Невозможность обжалования лицом в апелляционном порядке определения следственного судьи о передаче имущества для реализации создает условия, при которых ошибочное решение следственного судьи может привести к безосновательному прекращению его конституционного права собственности – Пленум Верховного Суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пленум Верховного Суда обратился с конституционным представлением в КСУ относительно статей 309, 392 УПК о запрете апелляционного обжалования определения следственного судьи, суда, вынесенных в порядке п. 2 ч. 6 ст. 100 УПК. Представление в КСУ поддержали 78 судей Верховного Суда, против – 29.

Напомним, этот пункт 2 предусматривает, что вещественные доказательства, которые не содержат следов уголовного правонарушения, в виде предметов, крупных партий товаров, хранение которых из-за громоздкости или по другим причинам невозможно без лишних трудностей или затраты на обеспечение специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью, а также вещественные доказательства в виде товаров или продукции, которые подвержены быстрой порче, передаются с письменного согласия владельца, а в случае его отсутствия – по решению следственного судьи, суда для реализации, если это возможно без ущерба для уголовного производства.

Докладчиком по данному вопросу выступил председатель Кассационного уголовного суда ВС Александр Марчук. В производстве, которое стало основанием для инициирования соответствующего вопроса перед КСУ, имели место следующие обстоятельства.

Следственный судья местного суда определением удовлетворил ходатайство об отмене ареста имущества, являющегося собственностью третьего лица, в уголовном производстве и дал разрешение на его реализацию. Соответственно, лицо, интересов которого касалось указанное решение, обратилось с апелляционной жалобой. Однако апелляционный суд отказал в открытии производства по апелляционной жалобе.

Верховный Суд отменил указанное определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. Коллегия судей ВС пришла к следующим выводам.

Толкование уголовного процессуального законодательства, примененное судом апелляционной инстанции в данном определении, не дает заявителю эффективных средств юридической защиты для обжалования решения следственного судьи, вынесенного в порядке п. 2 ч. 6 ст. 100 УПК, о передаче на реализацию имущества в уголовном производстве, которое осуществляется относительно нетяжкого преступления и где с 2016 года ни одному лицу не сообщено о подозрении.

Такое решение не соответствует требованиям УПК в контексте предписаний ч. 5 ст. 9 УПК.

В то же время коллегия судей ВС констатировала следующее. Положение статьи 309 УПК относительно невозможности отдельного обжалования определения следственного судьи о передаче имущества, вещественных доказательств для реализации, вынесенного именно на основании п. 2 ч. 6 ст. 100 УПК, где ни одному лицу не сообщено о подозрении, не согласуется с положениями ч. 5 ст. 9 УПК, статьи 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, не гарантирует лицу его конституционного права на судебную защиту, а потому противоречит ряду статей Конституции (статьям 1, 3, 8, 21, 41, 55, 129), которые в этом уголовном производстве суд применяет как нормы прямого действия.

Итак, в этом уголовном производстве установлено, что соответствующие положения статей 309, 392 противоречат положениям Конституции Украины.

Право на собственность является одним из основополагающих, закрепленных в Конституции Украины. Государство обеспечивает защиту прав всех субъектов хозяйствования и их равенство перед законом. Также председатель КУС ВС привел соответствующие решения КСУ и ЕСПЧ.

Статьей 100 УПК определен порядок хранения вещественных доказательств и документов и решение вопроса об их специальной конфискации.

Хотя определение судьбы вещественных доказательств во время досудебного расследования возлагается на следственного судью, который должен осуществлять судебный контроль, однако это не исключает возможности судебной ошибки и необходимости ее своевременного исправления до момента прекращения права собственности.

В постановлении коллегии судей ВС указано, что в вопросе такой важности, как прекращение права собственности на основании определения следственного судьи, вынесенного на основании п. 2 ч. 6 ст. 100 УПК, необходим дополнительный заблаговременный контроль, а не контроль постфактум. То есть контроль должен происходить не тогда, когда возврат имущества уже невозможен, и следствием может быть только возмещение.

Невозможность обжалования лицом в апелляционном порядке определения следственного судьи о передаче имущества для реализации создает условия, при которых ошибочное решение следственного судьи, действующее на протяжении длительного времени, может привести к тяжелым необратимым последствиям для лица в виде безосновательного прекращения его конституционного права собственности.

Как отметил Пленум ВС в своем представлении, предоставление лицу права на апелляционный пересмотр решения следственного судьи о передаче имущества или вещественных доказательств на реализацию на основании п. 2 ч. 6 ст. 100 УПК, где никому не сообщено о подозрении, является проявлением гарантий выполнения государством международных обязательств и обеспечения действенного средства юридической защиты.

В то же время председатель Верховного Суда Станислав Кравченко не поддержал такое представление и отметил, что, по его мнению, следствие – это динамичный процесс. По его словам, если сейчас из условного миллиона дел решения следственных судей обжалуются в 200 тысячах случаях, то в случае признания соответствующих норм неконституционными будет обжаловаться весь миллион. По его мнению, существующего судебного контроля достаточно. «Я понимаю, что могут быть злоупотребления, когда подозрения нет с 2016 года, но этот вопрос стоит решать в другой плоскости относительно лиц, которые, возможно, злоупотребляют своими правами», – отметил председатель ВС.

Со своей стороны судья КУС ВС Герман Анисимов отметил, что в этом деле никому не было сообщено о подозрении. «И в первую очередь, лицу, у которого имущество было изъято в 2016 году. По одному эпизоду истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. И по ряду эпизодов за 2 месяца до истечения сроков привлечения к уголовной ответственности следственный судья вынес решение реализовать изъятое имущество во время обыска, при том что имущество имело индивидуально определенные признаки. Очевидно, что это дело вообще никогда в суд не попадет. И во время судебного разбирательства не проверят законность вынесения такого решения. Поэтому по этим основаниям мы опирались на нормы Конституции», – отметил он.

Судья КУС ВС Сергей Фомин отметил, что сейчас сроки досудебного расследования до сообщения о подозрении вообще не ограничены. При этом следственные судьи иногда признают имуществом, которое быстро портится, горючее, вещи, одежду и т. д. (например, относительно одежды, объясняя это «текучестью моды») или янтарь. «Мы не допустим здесь роста количества жалоб в апелляционный суд. Это будут единичные случаи», – считает он.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.