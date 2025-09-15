Избран председатель Черкасского апелляционного суда

Председателем Черкасского апелляционного суда избрана Надежда Гончар.

В Черкасском апелляционном суде состоялись собрания судей, в ходе которых был избран председатель суда.

По результатам тайного голосования большинством голосов председателем Черкасского апелляционного суда избрана Гончар Надежда Ивановна, которая приступила к выполнению административных полномочий председателя с 13 сентября.

Согласно нормам Закона Украины «О судебном устройстве и статусе судей», председатель апелляционного суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от числа судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

