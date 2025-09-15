Практика судов
Избран председатель Черкасского апелляционного суда

10:00, 15 сентября 2025
Председателем Черкасского апелляционного суда избрана Надежда Гончар.
В Черкасском апелляционном суде состоялись собрания судей, в ходе которых был избран председатель суда.

По результатам тайного голосования большинством голосов председателем Черкасского апелляционного суда избрана Гончар Надежда Ивановна, которая приступила к выполнению административных полномочий председателя с 13 сентября.

Согласно нормам Закона Украины «О судебном устройстве и статусе судей», председатель апелляционного суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от числа судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избран председатель Чутовского райсуда Полтавской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.

Кабмин предлагает оптимизировать спецпроверки лиц, которые перемещаются с должности на должность в пределах одного органа

Предлагается оптимизировать процедуры и условия проведения спецпроверки в случае, если лицо увольняется и назначается не позднее следующего рабочего дня на должность в пределах одного государственного органа, органа местного самоуправления и в отношении такого лица уже проводилась специальная проверка.

«Судебно-юридическая газета» вошла в состав профильных групп по вопросам ВККС, ВСП и судов Экспертной группы при ВСК Верховной Рады

Экспертная группа при ВСК утвердила регламент своей работы и определила состав профильных групп.

Верховный Суд: изменение обстоятельств после принятия решения не является основанием для кассационного пересмотра

Суд кассационной инстанции проверяет законность судебного решения, исходя из фактических обстоятельств, которые существовали на момент его принятия.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ относительно права на апелляционное обжалование решения следственного судьи о передаче имущества или вещественных доказательств на реализацию

Невозможность обжалования лицом в апелляционном порядке определения следственного судьи о передаче имущества для реализации создает условия, при которых ошибочное решение следственного судьи может привести к безосновательному прекращению его конституционного права собственности – Пленум Верховного Суда.

Решение ВККС должно содержать оценку и баллы по каждому критерию, по которому проводится оценка практического задания – Верховный Суд удовлетворил иск кандидата в апелляционные суды

Верховный Суд отменил решение ВККС, указав, что в ее решении должны отражаться сведения об оценке каждого элемента практического задания и количество баллов за каждый элемент, что будет свидетельствовать об отсутствии признаков субъективного или дискриминационного подхода ВККС при оценивании.

