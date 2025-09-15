Обрано голову Черкаського апеляційного суду

Головою Черкаського апеляційного суду обрано Надію Гончар.

У Черкаському апеляційному суді відбулися збори суддів, під час який було обрано голову суду.

За результатами таємного голосування більшістю голосів головою Черкаського апеляційного суду обрано Гончар Надію Іванівну, яка приступила до здійснення адміністративних повноважень голови Черкаського апеляційного суду з 13 вересня.

Згідно з нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова апеляційного суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

