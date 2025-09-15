Кабмин предлагает, чтобы дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства могли рассматриваться судьей ВАКС единолично

Вместо коллегии в составе трех судей ВАКС дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства смогут рассматриваться судьей единолично.

Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 14033 о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства «относительно усовершенствования порядка рассмотрения дел Высшим антикоррупционным судом».

Правительство предлагает исключить из Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства положения об обязательном осуществлении гражданских и административных производств, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, в первой инстанции коллегиально судом в составе трех судей.

Также законопроект содержит соответствующие изменения в ГПК, которые заключаются в том, что дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, в зависимости от сложности, рассматриваются судьей Высшего антикоррупционного суда единолично или коллегиально в составе трех судей этого суда.

Напомним, сейчас в ГПК определено, что дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства рассматриваются коллегиально Высшим антикоррупционным судом в составе трех судей.

КАСУ предусматривает, что дело о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или опосредованно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими, решается коллегией в составе трех судей ВАКС.

Как отмечает правительство, целью является обеспечение надлежащей динамики судебного рассмотрения дел в порядке административного и гражданского производства, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Проблема низкой динамики рассмотрения судами дел о коррупционных и связанных с коррупцией уголовных правонарушениях определена в Государственной антикоррупционной программе. Одна из рекомендаций Еврокомиссии относительно членства Украины в ЕС касается усиления борьбы с коррупцией, в частности путем активных и эффективных расследований, а также обеспечения надлежащей динамики судебных дел и вынесения приговоров.

«В то же время на сегодняшний день количество дел, рассмотренных Высшим антикоррупционным судом, значительно меньше количества дел, поступающих на рассмотрение в этот суд. Это приводит к увеличению нагрузки на судей Высшего антикоррупционного суда, что влияет на качество осуществляемого ими правосудия», указывает правительство.

Кроме того, с начала деятельности ВАКС к его подсудности постепенно были отнесены отдельные категории административных и гражданских производств, которые согласно законодательству требуют задействования значительных человеческих и временных ресурсов, что также, по мнению правительства, влияет на эффективность деятельности суда и приводит к дополнительной нагрузке.

Автор: Наталя Мамченко

