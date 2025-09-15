Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин предлагает, чтобы дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства могли рассматриваться судьей ВАКС единолично

10:53, 15 сентября 2025
Вместо коллегии в составе трех судей ВАКС дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства смогут рассматриваться судьей единолично.
Кабмин предлагает, чтобы дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства могли рассматриваться судьей ВАКС единолично
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 14033 о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства «относительно усовершенствования порядка рассмотрения дел Высшим антикоррупционным судом».

Правительство предлагает исключить из Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства положения об обязательном осуществлении гражданских и административных производств, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, в первой инстанции коллегиально судом в составе трех судей.

Также законопроект содержит соответствующие изменения в ГПК, которые заключаются в том, что дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, в зависимости от сложности, рассматриваются судьей Высшего антикоррупционного суда единолично или коллегиально в составе трех судей этого суда.

Напомним, сейчас в ГПК определено, что дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства рассматриваются коллегиально Высшим антикоррупционным судом в составе трех судей.

КАСУ предусматривает, что дело о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или опосредованно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими, решается коллегией в составе трех судей ВАКС.

Как отмечает правительство, целью является обеспечение надлежащей динамики судебного рассмотрения дел в порядке административного и гражданского производства, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Проблема низкой динамики рассмотрения судами дел о коррупционных и связанных с коррупцией уголовных правонарушениях определена в Государственной антикоррупционной программе. Одна из рекомендаций Еврокомиссии относительно членства Украины в ЕС касается усиления борьбы с коррупцией, в частности путем активных и эффективных расследований, а также обеспечения надлежащей динамики судебных дел и вынесения приговоров.

«В то же время на сегодняшний день количество дел, рассмотренных Высшим антикоррупционным судом, значительно меньше количества дел, поступающих на рассмотрение в этот суд. Это приводит к увеличению нагрузки на судей Высшего антикоррупционного суда, что влияет на качество осуществляемого ими правосудия», указывает правительство.

Кроме того, с начала деятельности ВАКС к его подсудности постепенно были отнесены отдельные категории административных и гражданских производств, которые согласно законодательству требуют задействования значительных человеческих и временных ресурсов, что также, по мнению правительства, влияет на эффективность деятельности суда и приводит к дополнительной нагрузке.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины ВАКС конфискация имущества конфискация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Зарплаты чиновников будут отвязаны от прожиточного минимума, и это не будет давить на бюджет — Даниил Гетманцев

Даниил Гетманцев прогнозирует, что законопроект об «орудийных величинах», который предусматривает отвязку от прожиточного минимума зарплат чиновников – в частности судей, прокуроров, НАБУ, НАЗК и других – будет принят.

Кабмин предлагает, чтобы дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства могли рассматриваться судьей ВАКС единолично

Вместо коллегии в составе трех судей ВАКС дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства смогут рассматриваться судьей единолично.

Кабмин предлагает оптимизировать спецпроверки лиц, которые перемещаются с должности на должность в пределах одного органа

Предлагается оптимизировать процедуры и условия проведения спецпроверки в случае, если лицо увольняется и назначается не позднее следующего рабочего дня на должность в пределах одного государственного органа, органа местного самоуправления и в отношении такого лица уже проводилась специальная проверка.

«Судебно-юридическая газета» вошла в состав профильных групп по вопросам ВККС, ВСП и судов Экспертной группы при ВСК Верховной Рады

Экспертная группа при ВСК утвердила регламент своей работы и определила состав профильных групп.

Верховный Суд: изменение обстоятельств после принятия решения не является основанием для кассационного пересмотра

Суд кассационной инстанции проверяет законность судебного решения, исходя из фактических обстоятельств, которые существовали на момент его принятия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області