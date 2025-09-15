Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін пропонує, аби справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави могли розглядатися суддею ВАКС одноособово

10:53, 15 вересня 2025
Замість колегії у складі трьох суддів ВАКС справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави зможуть розглядатися суддею одноособово.
Кабмін пропонує, аби справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави могли розглядатися суддею ВАКС одноособово
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект 14033 про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу і Кодексу адміністративного судочинства «щодо вдосконалення порядку розгляду справ Вищим антикорупційним судом».

Уряд пропонує виключити із Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства положення щодо обов’язкового здійснення цивільних та адміністративних проваджень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, у першій інстанції колегіально судом у складі трьох суддів.

Також законопроект містить відповідні зміни до ЦПК, які полягають у тому, що справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, залежно від складності, розглядаються суддею Вищого антикорупційного суду одноособово або колегіально у складі трьох суддів цього суду.

Нагадаємо, наразі у ЦПК визначено, що справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави розглядаються колегіально Вищим антикорупційним судом у складі трьох суддів.

КАСУ передбачає, що справа про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, вирішується колегією у складі трьох суддів ВАКС.

Як зазначає уряд, метою є забезпечення належної динаміки судового розгляду справ у порядку адміністративного і цивільного провадження, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Проблема низької динаміки розгляду судами справ про корупційні та пов’язані із корупцією кримінальні правопорушення визначена в Державній антикорупційній програмі. Одна з рекомендацій Єврокомісії щодо членства України в ЄС стосується посилення боротьби з корупцією, зокрема шляхом активних та ефективних розслідувань, а також забезпечення належної динаміки судових справ та винесення вироків.

«Водночас на сьогодні кількість справ, розглянутих Вищим антикорупційним судом, значно менша за кількість справ, що надходять на розгляд до цього суду. Це призводить до збільшення навантаження на суддів Вищого антикорупційного суду, що впливає на якість здійснюваного ними правосуддя», вказує уряд.

Крім того, з початку діяльності ВАКС до його підсудності поступово були віднесені окремі категорії адміністративних і цивільних проваджень, які згідно із законодавством потребують задіяння значних людських і часових ресурсів, що також, на думку уряду, впливає на ефективність діяльності суду та призводить до додаткового навантаження.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України ВАКС конфіскація майна конфіскація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансування судової влади у 2026 році збільшать на 100 млн за загальним фондом і на 800 млн за спецфондом – хоча ВРП пропонувала збільшити на 16,2 млрд грн

Водночас Кабміну врахував у повному обсязі потребу у капітальних видатках ВАКС та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі і передбачив видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – СОАС та СААС.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Військова частина відмовила у виплаті 1 млн грн за постановою про «контракт 18-24», бо військовослужбовцям офіцерського складу така винагорода не виплачується – що вирішив суд

У березні 2022 року чоловік у віці до 25 років почав службу, дослужив до офіцерського звання, отримав травму, пов'язану із захистом Батьківщини, але йому відмовили у виплаті винагороди за постановою про «контракт 18-24» – суд частково задовольнив його позов.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

На місцеві та апеляційні суди і установи ДСА в бюджеті 2026 року не вистачає 15,5 млрд грн – Вища рада правосуддя

Крім того, Мінфін пропонує передбачити 10 млн грн у 2026 році на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя – в той час як потрібно 2,3 млрд грн.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції