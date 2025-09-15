Кабмін пропонує, аби справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави могли розглядатися суддею ВАКС одноособово

Замість колегії у складі трьох суддів ВАКС справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави зможуть розглядатися суддею одноособово.

Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект 14033 про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу і Кодексу адміністративного судочинства «щодо вдосконалення порядку розгляду справ Вищим антикорупційним судом».

Уряд пропонує виключити із Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства положення щодо обов’язкового здійснення цивільних та адміністративних проваджень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, у першій інстанції колегіально судом у складі трьох суддів.

Також законопроект містить відповідні зміни до ЦПК, які полягають у тому, що справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, залежно від складності, розглядаються суддею Вищого антикорупційного суду одноособово або колегіально у складі трьох суддів цього суду.

Нагадаємо, наразі у ЦПК визначено, що справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави розглядаються колегіально Вищим антикорупційним судом у складі трьох суддів.

КАСУ передбачає, що справа про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, вирішується колегією у складі трьох суддів ВАКС.

Як зазначає уряд, метою є забезпечення належної динаміки судового розгляду справ у порядку адміністративного і цивільного провадження, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Проблема низької динаміки розгляду судами справ про корупційні та пов’язані із корупцією кримінальні правопорушення визначена в Державній антикорупційній програмі. Одна з рекомендацій Єврокомісії щодо членства України в ЄС стосується посилення боротьби з корупцією, зокрема шляхом активних та ефективних розслідувань, а також забезпечення належної динаміки судових справ та винесення вироків.

«Водночас на сьогодні кількість справ, розглянутих Вищим антикорупційним судом, значно менша за кількість справ, що надходять на розгляд до цього суду. Це призводить до збільшення навантаження на суддів Вищого антикорупційного суду, що впливає на якість здійснюваного ними правосуддя», вказує уряд.

Крім того, з початку діяльності ВАКС до його підсудності поступово були віднесені окремі категорії адміністративних і цивільних проваджень, які згідно із законодавством потребують задіяння значних людських і часових ресурсів, що також, на думку уряду, впливає на ефективність діяльності суду та призводить до додаткового навантаження.

Автор: Наталя Мамченко

