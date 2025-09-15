Практика судов
Дональд Трамп назвал санкции ЕС против России недостаточно жесткими

09:27, 15 сентября 2025
Дональд Трамп считает, что НАТО и европейские страны должны объединиться и ввести санкции против России.
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции стран Европейского Союза против России слишком слабы и призвал европейских партнеров к более жестким ограничениям. Об этом сообщает Fox News.

По мнению американского лидера, НАТО и европейские страны должны объединиться и ввести санкции против России.

«Санкции, которые они (европейцы. — ред.) вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны усилить свои санкции в соответствии с тем, что делаю я. Думаю, они это сделают, но пока они лишь говорят, а не действуют», — сказал Трамп.

Напомним, в последние несколько месяцев президент США активно угрожает ввести новые санкции против РФ из-за нежелания Путина вести переговоры о прекращении войны.

Ранее Дональд Трамп сообщал, что отправил письмо странам-членам НАТО и мировым лидерам, в котором выразил готовность ввести серьезные санкции против России. В то же время он подчеркнул: это возможно лишь при условии, что все союзники перестанут покупать российскую нефть и присоединятся к совместным действиям.

Также США предлагают G7 конфисковать замороженные активы РФ и ввести тарифы против Китая и Индии.

