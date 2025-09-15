Дональд Трамп назвав санкції ЄС проти Росії недостатньо жорсткими

Дональд Трамп вважає, що НАТО та європейські країни повинні об'єднатися і ввести санкції проти Росії.

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції країн Європейського Союзу проти Росії достатньо слабкі і закликав європейських партнерів до більш жорстких обмежень. Про це повідомляє Fox News.

На думку американського лідера, НАТО та європейські країни повинні об'єднатися і ввести санкції проти Росії.

«Санкції, які вони (європейці. - ред.) запроваджують, недостатньо жорсткі. Я готовий запровадити санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що роблю я. Гадаю вони це зроблять, але наразі вони лише говорять, а не діють», - сказав Трамп.

Нагадаємо, впродовж останніх кількох місяців президент США активно погрожує запровадити нові санкції проти РФ за небажання Путіна вести переговори щодо припинення війни.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що надіслав листа країнам-членам НАТО та світовим лідерам, у якому висловив готовність запровадити серйозні санкції проти Росії. Водночас він наголосив: це можливо лише за умови, що всі союзники припинять купувати російську нафту та приєднаються до спільних дій.

Також США пропонують G7 конфіскувати заморожені активи РФ та ввести тарифи проти Китаю та Індії.

