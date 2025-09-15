В Киеве будут судить мужчину, который за $2000 обещал «снять с розыска» военнообязанного

Киевлянин предлагал женщине помочь с уклонением от мобилизации ее мужа, ссылаясь на условные связи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве будут судить 30-летнего злоумышленника, который предлагал местной жительнице «помощь» в уклонении ее мужа от мобилизации. Об этом сообщает столичная полиция.

Злоумышленник уверял женщину, что имеет связи с должностными лицами, которые якобы могут удалить данные военнообязанного из государственного реестра «Оберіг». За свои услуги он требовал 2000 долларов.

Во время получения дельцом 2000 долларов от «клиентки» правоохранители задержали мужчину в процессуальном порядке.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды для третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, совмещенное с вымогательством такой выгоды.

Сейчас полицейские завершили досудебное расследование, а обвинительный акт направили в суд. Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.