Практика судов
  1. В Украине

В Киеве будут судить мужчину, который за $2000 обещал «снять с розыска» военнообязанного

11:12, 15 сентября 2025
Киевлянин предлагал женщине помочь с уклонением от мобилизации ее мужа, ссылаясь на условные связи.
В Киеве будут судить мужчину, который за $2000 обещал «снять с розыска» военнообязанного
В Киеве будут судить 30-летнего злоумышленника, который предлагал местной жительнице «помощь» в уклонении ее мужа от мобилизации. Об этом сообщает столичная полиция.

Злоумышленник уверял женщину, что имеет связи с должностными лицами, которые якобы могут удалить данные военнообязанного из государственного реестра «Оберіг». За свои услуги он требовал 2000 долларов.

Во время получения дельцом 2000 долларов от «клиентки» правоохранители задержали мужчину в процессуальном порядке.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды для третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, совмещенное с вымогательством такой выгоды.

Сейчас полицейские завершили досудебное расследование, а обвинительный акт направили в суд. Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

