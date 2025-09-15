У Києві судитимуть чоловіка, який за $2000 обіцяв «зняти з розшуку» військовозобов’язаного

Киянин пропонував жінці допомогти з ухиленням від мобілізації її чоловікові, посилаючись на умовні зв’язки.

У Києві судитимуть 30-річного зловмисника, який пропонував місцевій мешканці «допомогу» в ухиленні її чоловіка від мобілізації. Про це повідомляє столична поліція.

Зловмисник запевняв жінку, що має зв’язки з посадовими особами, котрі нібито можуть видалити дані військовозобов’язаного з державного реєстру «Оберіг». За свої послуги він вимагав 2000 доларів.

Під час отримання ділком 2000 доларів від «клієнтки» правоохоронці затримали чоловіка в процесуальному порядку.

Слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували до суду. Правопорушнику загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

