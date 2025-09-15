Зарплаты чиновников будут отвязаны от прожиточного минимума, и это не будет давить на бюджет — Даниил Гетманцев

Даниил Гетманцев прогнозирует, что законопроект об «орудийных величинах», который предусматривает отвязку от прожиточного минимума зарплат чиновников – в частности судей, прокуроров, НАБУ, НАЗК и других – будет принят.

Законопроекты об орудийных величинах, которыми предлагается отвязать расчет должностных окладов ряда категорий чиновников, в частности, судей, будут приняты. Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.

«Убежден, что это надо делать именно сейчас. Уже подан закон об отвязке прожиточного минимума от заработных плат (для судей, прокуроров и т.д.). В целом там четыре закона в пакете. Они уже в зале и голосуются. Штрафов там нет, но это следующий шаг. От заработных плат прожиточный минимум мы точно отвяжем, и это не будет давить на бюджет», указал он.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов о замене прожиточного минимума, который сейчас является базой для расчета окладов разных должностных лиц, судей, прокуроров и т.д., на «орудийную величину». Фактически предлагается отвязать оклады «бюджетников» от прожиточного минимума, чтобы его рост не провоцировал рост окладов чиновников.

Законопроекты предусматривают поручить правительству обеспечение установления в 2026 году «орудийной величины» не менее 3470 грн. Оклады в НАБУ, НАЗК, АРМА и БЭБ тоже будут считать в «орудийных величинах».

Инициаторами выступила группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. В целом – подписи под соответствующими законопроектами 13466, 13467, 13468, 13469 поставили более 100 народных избранников, среди которых председатель социального комитета Рады Галина Третьякова и председатель налогового комитета Даниил Гетманцев.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Пленум Верховного Суда 12 сентября рассмотрел предложенные к рассмотрению Верховной Раде законопроекты 13467 и 13467-1 о замене прожиточного минимума на «орудийную величину» для расчета окладов судей, и предложил учесть его замечания при принятии соответствующего законодательства.

Так, Пленум указал, что в условиях обесценивания денежной единицы и роста цен фактически замена ПМ на «орудийную величину» означает снижение судейского вознаграждения, а это уже создает риски для судейской независимости. Поэтому, по мнению Пленума, должна быть связь размера расчетной величины с экономическими процессами, что происходят в государстве. Например, с тем же прожиточным минимумом или уровнем инфляции.

Кроме того, «орудийная величина» будет ежегодно определяться Кабмином. А это противоречит подходу, который был воплощен в результате конституционной реформы 2016 года. В частности, она предусматривала, что судейское вознаграждение регулируется законом о судоустройстве, и не может определяться другими нормативно-правовыми актами. Но оба законопроекта вводят зависимость от Кабмина, ведь «орудийная величина» будет устанавливаться по представлению правительства ежегодно в бюджете. Это законодательное регулирование составляет угрозу судейской независимости.

Гетманцев добавил, что в целом в вопросе прожиточного минимума «мы должны быть честными».

«Мы должны сказать людям – вот сумма, на которую можно реально прожить. И это не 2 тысячи гривен и даже не 8 тысяч гривен, как мы считаем. Вообще потребительскую корзину надо осовременить. Мы должны четко сказать людям, посмотрите, в Украине можно прожить на какую-то справедливо рассчитанную сумму в 10-12 тысяч гривен. Но государственный бюджет не может обеспечить сегодня этой суммы. Поэтому мы видим вот такой график повышения прожиточного минимума до этой суммы.

Причем прожиточный минимум должен соотноситься с необлагаемым минимумом и с минимальной зарплатой и минимальной пенсией (с поправкой на нетрудоспособность). Если я выплачиваю минимальную зарплату, то не могу с нее брать налоги, потому что человек не сможет прожить. Логика должна быть именно такая», отметил он.

Автор: Наталя Мамченко

