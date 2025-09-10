Решение ВККС должно содержать оценку и баллы по каждому критерию, по которому проводится оценка практического задания – Верховный Суд удовлетворил иск кандидата в апелляционные суды

Верховный Суд отменил решение ВККС, указав, что в ее решении должны отражаться сведения об оценке каждого элемента практического задания и количество баллов за каждый элемент, что будет свидетельствовать об отсутствии признаков субъективного или дискриминационного подхода ВККС при оценивании.

Оценивание ВККС практического задания конкурсантов в апелляционные суды должно осуществляться путем проверки каждого определенного Методическими указаниями элемента. Такой подход к оцениванию требует и отражения в решении ВККС сведений об оценке каждого элемента практического задания и количества баллов за каждый элемент оценивания, что дает возможность как участнику конкурса, так и суду, который осуществляет проверку правомерности решений ВККС, убедиться в соблюдении экзаменационной комиссией требований Положения и Методических указаний, обоснованности выставленных баллов и отсутствии признаков субъективного или дискриминационного подхода при оценивании.

На это указал Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда в решении от 1 сентября 2025 года по делу №990/153/25.

Обстоятельства дела

Участник конкурса в апелляционные административные суды, судья Запорожского окружного административного суда Андрей Сипака обратился с иском к ВККС, в котором просил признать противоправным и отменить решение ВККС от 12 марта 2025 года в части, в которой ему отказано в допуске ко второму этапу квалификационного оценивания «Исследование досье и проведение собеседования» в рамках конкурса и признано таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционных административных судах.

Истец указал на нарушение процедуры и порядка оценивания квалификационного экзамена и на необоснованность оценивания выполненного им практического задания.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что решением ВККС №228/зп-24 утверждены Методические указания по оцениванию практического задания по административной, хозяйственной и гражданской специализациям, выполненного кандидатами на должности судей апелляционных судов во время квалификационного экзамена.

В соответствии с этими Методическими указаниями за каждое из двух судебных решений практического задания типа 2 выставляется оценка по шкале 75 баллов.

При этом, Методическими указаниями определены элементы практического задания, подлежащие оцениванию, и количество баллов за каждый элемент оценивания, а именно:

мотивировочная часть оценивается от 0 до 45 баллов, из которых:

оценивается от 0 до 45 баллов, из которых: резолютивная часть – от 0 до 22 баллов, из которых: выводы суда апелляционной инстанции по существу требований апелляционной жалобы 0-10; распределение судебных расходов, понесенных в связи с рассмотрением дела в суде первой инстанции, и распределение судебных расходов, понесенных в связи с пересмотром дела в суде апелляционной инстанции 0-5; срок и порядок вступления постановления в законную силу 0-4; порядок и срок обжалования постановления 0-3;

– от 0 до 22 баллов, из которых: соблюдение стилистики судебного решения – от 0 до 5 баллов;

– от 0 до 5 баллов; соблюдение правил орфографии и пунктуации – от 0 до 3 баллов.

доводы, по которым суд апелляционной инстанции согласился / не согласился с выводами суда первой инстанции 0-16;

мотивы принятия или отклонения каждого аргумента, изложенного участниками дела в апелляционной жалобе 0-14;

были ли и кем нарушены, не признаны или оспорены права, свободы или интересы, за защитой которых лицо обратилось в суд 0-5;

выводы по результатам рассмотрения апелляционной жалобы 0-10;

В соответствии с примечанием Методических указаний в зависимости от обстоятельств дела, изложенных в описательной части постановления суда апелляционной инстанции, и вида судебного решения (об оставлении обжалованного решения без изменений, его изменении или отмене) ВККС может отступить от приведенной в Методических указаниях структуры и количества выставленных баллов по одному или нескольким элементам оценивания, но не более чем на 10%. В таком случае Высшая квалификационная комиссия судей не может выходить за пределы общего количества баллов (75).

Учитывая изложенное, оценивание выполненного практического задания должно осуществляться путем проверки каждого определенного Методическими указаниями элемента, в частности мотивировочной и резолютивной частей судебного решения, соблюдения стилистики, орфографии и пунктуации. Такой детализированный подход направлен на обеспечение всесторонней и объективной оценки качества работы участника, что, в свою очередь, гарантирует надлежащую проверку уровня его профессиональных знаний, аналитических способностей и умения применять нормы права в конкретной правовой ситуации.

В то же время, такой подход к оцениванию требует и отражения в решении Комиссии сведений об оценке каждого элемента практического задания и количества баллов за каждый элемент оценивания, что дает возможность как участнику конкурса, так и суду, который осуществляет проверку правомерности решений Комиссии, убедиться в соблюдении экзаменационной комиссией требований Положения №185/зп-24 и Методических указаний №228/зп-24, обоснованности выставленных баллов и отсутствии признаков субъективного или дискриминационного подхода при оценивании.

В этом контексте особое значение приобретает соблюдение принципов надлежащего документирования результатов оценивания и их полноценного отражения в материалах конкурса, что является залогом доверия к процедуре отбора кандидатов на должность судьи.

Из материалов дела установлено, что по содержанию экзаменационных ведомостей оценивания практического задания за написание первого судебного решения истцу экзаменаторы выставили 54, 52 и 52 балла (окончательная оценка – 52,5 баллов), за написание второго судебного решения – 60, 56, 57 балла (окончательная оценка – 57,5 баллов).

Вместе с тем, указанные сведения не содержат информации о количестве баллов, выставленных за каждый из предусмотренных Методическими указаниями элементов оценивания.

Отсутствие такой детализации делает невозможной проверку соблюдения экзаменационной комиссией утвержденных критериев и подходов к оцениванию практического задания и не позволяет установить, действовала ли экзаменационная комиссия в пределах предоставленных ей дискреционных полномочий и, соответственно, не действовала ли она произвольно.

В свою очередь, в спорном решении Комиссией также не изложены мотивы, которые стали основанием для оценивания работ, выполненных истцом, по критериям и по элементам, предусмотренным Положением и Методологией.

При таких обстоятельствах суд лишен возможности убедиться, была ли обеспечена последовательность, обоснованность и полнота оценивания выполненного истцом практического задания.

Комиссией представлен в суд отзыв на исковое заявление, в котором она ссылается на правовую позицию, изложенную в деле №9901/49/19 (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 8.10.2019), в которой Суд подчеркнул, что фиксация/отображение в любой форме (в том числе и в экзаменационной ведомости) рассуждений/выводов членов коллегии Комиссии, которые проводили оценивание практического задания, которые к тому же устанавливают соответствие кандидата на должность судьи критериям квалификационного оценивания по внутреннему убеждению, относительно отдельных показателей/критериев, которым не соответствовало выполненное кандидатом задание, не предусмотрено положениями действующего законодательства, которыми установлен как порядок квалификационного оценивания, так и его методология.

Однако, в рассматриваемом деле коллегия судей КАС ВС исходит прежде всего не из того, что решение Комиссии не является достаточно мотивированным в связи с отсутствием подробного описания мотивов по каждому из критериев, а из того, что такие критерии, определенные Положением и Методологией, оцениваются каждый отдельно, по итогам чего выставляется балл за выполненное практическое задание.

Следовательно, решение как минимум должно содержать оценку и баллы по каждому критерию, по которому проводится оценка практического задания.

Наличие таких сведений дает возможность проверить, какая часть практического задания оценена комиссией по низким / высоким баллам и что именно стало основанием для снижения окончательной оценки выполненной работы, соответственно, ненабора истцом минимального количества баллов, необходимого для продолжения его участия в конкурсе на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах.

Коллегия судей подчеркивает, что решение ВККС на предмет соблюдения коллегией Методических указаний может быть проверено только по тем критериям и мотивам, которые послужили основанием для его принятия и отражены в таком решении.

В противном случае юрисдикция суда при решении дела, где предметом обжалования является решение Комиссии, ограничивается лишь выяснением наличия определенных Законом «О судоустройстве и статусе судей» формальных оснований для отмены такого решения. Оценка Верховным Судом мотивов и обоснованности оспариваемого решения ВККС не является вмешательством в ее дискреционные полномочия.

При этом, ч. 5 статьи 101 Закона №1402-VIII прямо предусмотрена обязанность ВККС мотивировать решение и указывать в нем, в частности, вопрос, который рассматривался, и результаты поименного голосования членов Комиссии.

В контексте указанного Верховный Суд считает необходимым обратить внимание на необходимость соблюдения субъектами властных полномочий принципа надлежащего управления, содержание которого раскрыто, в частности, в практике ЕСПЧ.

Так, в пунктах 70-71 решения по делу «Рысовский против Украины» ЕСПЧ подчеркивает особую важность принципа надлежащего управления, отметив, что этот принцип предусматривает, что в случае, когда речь идет о вопросах общего интереса, в частности, если дело влияет на основополагающие права человека, государственные органы должны действовать своевременно и надлежащим и как можно более последовательным способом. В частности, на государственные органы возложена обязанность внедрить внутренние процедуры, которые усилят прозрачность и ясность их действий, минимизируют риск ошибок и будут способствовать юридической определенности.

Государственные органы, которые не внедряют или не соблюдают свои собственные процедуры, не должны иметь возможность получать выгоду от своих противоправных действий или избегать выполнения своих обязанностей (пункт 74 решения по делу «Лелас против Хорватии»).

Исходя из изложенного, Верховный Суд приходит к выводу, что мотивированность решения ВККС и изложение его содержания таким образом, что дает возможность дать оценку соблюдению Комиссией требований Методических указаний, является не только формальным соблюдением требований закона, а должна обеспечить соблюдение принципа правовой определенности.

Отсутствие таких мотивов и оценки по критериям в решении, свидетельствует о том, что спорное в этом деле решение в части, касающейся истца, не соответствует критериям законности и обоснованности, определенным статьей 2 КАСУ, что является самостоятельным и достаточным основанием для признания его противоправным и отмены в соответствующей части.

В итоге, Верховный Суд пришел к выводу о частичном удовлетворении иска: признал противоправным и отменил решение ВККС в части, касающейся истца, и обязал ВККС повторно оценить практические задания, выполненные истцом, с учетом Методических указаний по оцениванию практического задания.

Автор: Наталя Мамченко

