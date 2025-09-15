Практика судов
11:30, 15 сентября 2025
Магнитные бури не утихают: прогноз на сентябрь-2025
В понедельник, 15 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), соответствующая средним магнитным бурям.

Ученые прогнозируют магнитные бури в период с 15 по 20 сентября. В настоящее время возможно ухудшение самочувствия у лиц, чувствительных к изменениям погоды, в частности могут возникать головные боли, скачки артериального давления и повышенная утомляемость.

Во вторник, 16 сентября, ожидается умеренная геомагнитная активность уровня Kp-4, что может вызвать легкое ухудшение самочувствия у людей, чувствительных к перемене погоды.

17 сентября, в среду, магнитные бури несколько ослабеют – прогнозируется уровень Kp-3-4, серьезных негативных влияний на здоровье не предвидится.

В течение 18-19 сентября возможны новые возмущения магнитного поля Земли с уровнем Kp-4, в том числе в ночные часы. Метеочувствительным людям следует быть внимательными к своему состоянию.

В пятницу, 20 сентября, ожидается стабилизация магнитосферы, вероятность бурь значительно уменьшится.

Под влиянием магнитной бури возможны такие симптомы как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических болезней.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов: проводите больше времени на свежем воздухе;

  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • желательно иметь спокойный и стабильный сон;
  • принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • пейте больше воды.

магнитные бури

