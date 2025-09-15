Магнітні бурі не вщухають: прогноз на вересень-2025

Коли очікувати магнітні бурі у вересні-2025.

У понеділок, 15 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Вчені прогнозують магнітні бурі у період з 15 по 20 вересня. У цей час можливе погіршення самопочуття в осіб, чутливих до змін погоди, зокрема можуть виникати головні болі, стрибки артеріального тиску та підвищена втомлюваність.

У вівторок, 16 вересня, очікується помірна геомагнітна активність рівня Kp-4, що може викликати легке погіршення самопочуття у людей, чутливих до змін погоди.

17 вересня, у середу, магнітні бурі дещо послабшають — прогнозується рівень Kp-3-4, серйозних негативних впливів на здоров’я не передбачається.

Упродовж 18–19 вересня можливі нові збурення магнітного поля Землі з рівнем Kp-4, зокрема в нічні години. Метеочутливим людям варто бути уважними до свого стану.

У п’ятницю, 20 вересня, очікується стабілізація магнітосфери, ймовірність бур значно зменшиться.

Під впливом магнітної бурі можливі такі симптоми, як нудота, мігрені, апатія, а також загострення хронічних хвороб.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

