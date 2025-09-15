«Судебно-юридическая газета» вошла в состав профильных групп по вопросам ВККС, ВСП и судов Экспертной группы при ВСК Верховной Рады

Экспертная группа при ВСК утвердила регламент своей работы и определила состав профильных групп.

12 сентября состоялось заседание экспертной группы при Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и других органах судебной власти.

Экспертная группа при ВСК утвердила регламент своей работы, в частности, порядок организации проведения заседаний, инициирования вопросов и принятия решений.

Также определены составы экспертных групп, которые будут работать над соответствующими направлениями работы для вынесения дальнейших предложений в ВСК Верховной Рады. Среди прочего, экспертная группа будет исследовать вопросы относительно определения явления коррупции для содействия в разработке соответствующих законодательных предложений.

Было решено разделить работу и по субъектам исследования. В частности, представитель «Судебно-юридической газеты» вошла в состав групп по вопросам Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, а также относительно судов.

Материалы, по которым будет принято положительное решение экспертной группы, будут направляться во Временную следственную комиссию для дальнейшей проработки.

