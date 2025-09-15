«Судово-юридична газета» увійшла до складу профільних груп з питань ВККС, ВРП та судів Експертної групи при ТСК Верховної Ради

Експертна група при ТСК затвердила регламент своєї роботи та визначила склад профільних груп.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

12 вересня відбулося засідання експертної групи при Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та інших органах судової влади.

Експертна група при ТСК затвердила регламент своєї роботи, зокрема, порядок організації проведення засідань, ініціювання питань та прийняття рішень.

Також визначені склади експертних груп, які працюватимуть над відповідними напрямами роботи для винесення подальших пропозицій до ТСК Верховної Ради. Серед іншого, експертна група буде досліджувати питання стосовно визначення явища корупції для сприяння у розробці відповідних законодавчих пропозицій.

Було вирішено розділити роботу і за суб’єктами дослідження. Зокрема представник «Судово-юридичної газети» увійшла до складу груп з питань Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також стосовно судів.

Матеріали, щодо яких буде прийнято позитивне рішення експертної групи, будуть надсилатися до Тимчасової слідчої комісії для подальшого опрацювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.