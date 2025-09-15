Трамп готовится в четвертый раз продлить дедлайн для продажи TikTok – СМИ

Дональд Трамп ранее заявлял, что у него уже есть американские покупатели, которые хотят приобрести TikTok.

Президент США Дональд Трамп снова собирается продлить отсрочку для продажи приложения TikTok в Соединенных Штатах, пишет Reuters.

«Ожидается, что администрация Трампа снова продлит срок… установленный для китайской ByteDance, чтобы продать американские активы приложения… TikTok или закрыть его», — сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.

Как известно, это уже будет четвертая отсрочка, предоставленная Трампом. Хотя закон Конгресса изначально давал ByteDance право продать или закрыть соцсеть до января 2025 года.

В августе президент США заявлял, что у него уже есть американские покупатели, которые хотят приобрести приложение, и говорил о продлении срока дедлайна.

В агентстве Reuters добавляют, что прогресс в сделке идет медленно, поскольку для передачи ценного алгоритма TikTok покупателю из США необходимо одобрение Пекина.

Также сообщалось, что TikTok изменит правила игры, чтобы избежать запрета в США.

