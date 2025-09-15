Трамп готується вчетверте продовжити дедлайн для продажу TikTok – ЗМІ

Дональд Трамп раніше заявляв, що у нього вже є американські покупці, які бажають придбати TikTok.

Президент США Дональд Трамп знову збирається продовжити відтермінування для продажу застосунку TikTok у Сполучених Штатах, пише Reuters.

«Очікується, що адміністрація Трампа знову продовжить термін... встановлений для китайської ByteDance, щоб продати американські активи додатка... TikTok або закрити його», - заявило агентству джерело, знайоме із ситуацією.

Як відомо, це вже буде четверта відстрочка, надана Трампом. Хоча закон Конгресу спочатку давав ByteDance право продати або закрити соцмережу до січня 2025 року.

У серпні президент США заявляв, що у нього вже є американські покупці, які бажають придбати застосунок, і говорив про подовження терміну дедлайну.

У агентстві Reuters додають, що прогрес в угоді йде повільно, оскільки для передання цінного алгоритму TikTok покупцеві зі США потрібне схвалення Пекіна.

Також повідомлялося, що TikTok змінить правила гри, щоб уникнути заборони в США.

