Россия проигрывает войну, иначе Путин был бы в Киеве, Одессе и Днепре, — Кит Келлог

Кит Келлог заявил, что Путин не достиг стратегических целей в Украине.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что РФ проигрывает войну против Украины, несмотря на агрессивную риторику Кремля. По его словам, если бы Путин побеждал, "он бы был в Киеве, Одессе, у Днепра", цитирует Clash.

"Если бы Путин побеждал, он был бы в Киеве, Одессе, у Днепра, и он бы сменил правительство. На самом деле Россия проиграет эту войну", - заявил Келлог.

Также Келлог заявил, что современная Россия существенно отличается от той, какой была в СССР. Он также обратил внимание на ядерную риторику Кремля, отметив, что кроме России ядерное оружие имеют также США, Великобритания и Франция.

"Это не та Россия, не тот Советский Союз, который я знал в разгар Холодной войны. Это другая Россия. Они много говорят, но будь я Путиным, я бы очень волновался. Путин иногда лязгает своим ядерным вооружением, но США, Великобритания и Франция тоже являются ядерными государствами", - подчеркнул Келлог.

