Россия проигрывает войну, иначе Путин был бы в Киеве, Одессе и Днепре, — Кит Келлог

11:20, 15 сентября 2025
Кит Келлог заявил, что Путин не достиг стратегических целей в Украине.
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что РФ проигрывает войну против Украины, несмотря на агрессивную риторику Кремля. По его словам, если бы Путин побеждал, "он бы был в Киеве, Одессе, у Днепра", цитирует Clash.

"Если бы Путин побеждал, он был бы в Киеве, Одессе, у Днепра, и он бы сменил правительство. На самом деле Россия проиграет эту войну", - заявил Келлог.

Также Келлог заявил, что современная Россия существенно отличается от той, какой была в СССР. Он также обратил внимание на ядерную риторику Кремля, отметив, что кроме России ядерное оружие имеют также США, Великобритания и Франция.

"Это не та Россия, не тот Советский Союз, который я знал в разгар Холодной войны. Это другая Россия. Они много говорят, но будь я Путиным, я бы очень волновался. Путин иногда лязгает своим ядерным вооружением, но США, Великобритания и Франция тоже являются ядерными государствами", - подчеркнул Келлог.

рф Украина война Келлог

Зарплаты чиновников будут отвязаны от прожиточного минимума, и это не будет давить на бюджет — Даниил Гетманцев

Даниил Гетманцев прогнозирует, что законопроект об «орудийных величинах», который предусматривает отвязку от прожиточного минимума зарплат чиновников – в частности судей, прокуроров, НАБУ, НАЗК и других – будет принят.

Кабмин предлагает, чтобы дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства могли рассматриваться судьей ВАКС единолично

Вместо коллегии в составе трех судей ВАКС дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства смогут рассматриваться судьей единолично.

Кабмин предлагает оптимизировать спецпроверки лиц, которые перемещаются с должности на должность в пределах одного органа

Предлагается оптимизировать процедуры и условия проведения спецпроверки в случае, если лицо увольняется и назначается не позднее следующего рабочего дня на должность в пределах одного государственного органа, органа местного самоуправления и в отношении такого лица уже проводилась специальная проверка.

«Судебно-юридическая газета» вошла в состав профильных групп по вопросам ВККС, ВСП и судов Экспертной группы при ВСК Верховной Рады

Экспертная группа при ВСК утвердила регламент своей работы и определила состав профильных групп.

Верховный Суд: изменение обстоятельств после принятия решения не является основанием для кассационного пересмотра

Суд кассационной инстанции проверяет законность судебного решения, исходя из фактических обстоятельств, которые существовали на момент его принятия.

