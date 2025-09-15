Росія програє війну, бо інакше Путін був би в Києві, Одесі і Дніпрі,— Кіт Келлог

Кіт Келлог заявив що Путін не досяг стратегічних цілей в Україні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що РФ програє війну проти України, попри агресивну риторику Кремля. За його словами, якби Путін перемагав, "він би був у Києві, Одесі, біля Дніпра", цитує Clash.

"Якби Путін перемагав, він був би у Києві, Одесі, біля Дніпра, і він би змінив уряд. Насправді Росія програє цю війну", - заявив Келлог.

Також Келлог заявив, що сучасна Росія суттєво відрізняється від тієї, якою була в СРСР. Він також звернув увагу на ядерну риторику Кремля, зауваживши, що крім Росії, ядерну зброю мають також США, Велика Британія та Франція.

"Це не та Росія, не той Радянський Союз, який я знав у розпал Холодної війни. Це інша Росія. Вони багато говорять, але якби я був Путіним, я б дуже хвилювався. Путін іноді брязкає своїм ядерним озброєнням, але США, Велика Британія та Франція теж є ядерними державами", - підкреслив Келлог.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.