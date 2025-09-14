Глава МИД Польши Сикорский призвал союзников сбивать российские дроны и ракеты над Украиной

По словам Сикорского, НАТО и ЕС должны рассмотреть возможность перехвата ракет и дронов в небе Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Запад должен подумать о том, чтобы сбивать российские ракеты и дроны еще над территорией Украины. Об этом он сказал в интервью немецким СМИ, передает Tagesschau.

«Если спросить меня лично: мы должны задуматься об этом», — подчеркнул он. По словам министра, технически НАТО и ЕС способны реализовать такую идею, однако это должно быть коллективное решение союзников, а не отдельно Польши.

Сикорский также выступил за скоординированные действия против российского «теневого флота» в Балтийском регионе. По его мнению, Германия или НАТО могли бы создать морскую контрольную зону в Северном море, чтобы ограничить вход российских судов в Балтику.

