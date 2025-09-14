Очільник МЗС Польщі Сікорський закликав союзників збивати російські дрони і ракети над Україною

За словами Сікорського, НАТО та ЄС повинні розглянути можливість перехоплення ракет і дронів РФ у небі України.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Захід має подумати над тим, аби збивати російські ракети й дрони ще над територією України. Про це він сказав в інтерв’ю німецьким ЗМІ, передає Tagesschau.

«Якщо запитати мене особисто: ми повинні замислитися над цим», — наголосив він. За словами міністра, технічно НАТО та ЄС здатні реалізувати таку ідею, однак це має бути колективне рішення союзників, а не окремо Польщі.

Сікорський також виступив за скоординовані дії проти російського «тіньового флоту» у Балтійському регіоні. На його думку, Німеччина чи НАТО могли б створити морську контрольну зону у Північному морі, щоб обмежити вхід російських суден в Балтику.

