Германия ужесточила визовые правила для россиян

Германия призвала страны ЕС согласовать общие правила ограничений для въезда в Шенгенскую зону.

Германия усилила получение виз для граждан России и призывает ввести равные ограничения на въезд для россиян по всей Шенгенской зоне. Об этом сообщает DW.

"Мы ужесточили национальные правила выдачи виз российским гражданам, однако настоящий эффект возможен только тогда, когда все страны ЕС будут действовать сообща", - отметили в МИД Германии.

Новые ограничения предполагают более строгую проверку заявителей, а также сокращение категорий россиян, которые могут получить визу. В то же время Берлин подчеркивает, что гуманитарные случаи, в частности выезд оппозиционных деятелей или лиц, подвергающихся преследованиям в РФ, и в дальнейшем будут оставаться приоритетом.

Отмечается, что среди прочего вырос визовый сбор (с 35 до 80 евро), для оформления визы требуется больше документов, дольше срока оформления.

Как пишет DW, в целом количество выданных россиянам шенгенских виз с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину заметно упало. К ограничениям, связанным с пандемией, в 2019 году страны ЕС выдали россиянам около 4 миллионов шенгенских виз, в 2023 году – всего 460 тысяч.

Большинство виз выдали четыре страны: Италия, Франция, Испания, Греция. По данным немецкого агентства dpa, в 2024 году итальянские консульства выдали гражданам РФ более 152 тысяч шенгенских виз, что на 12 процентов больше, чем в 2023 году. Французские – около 124 тысяч виз, испанские – около 111 тысяч, а греческие – чуть меньше 60 тысяч. Это почти 80% всех выданных россиянам виз.

