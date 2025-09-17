Практика судов
  1. В мире

Германия ужесточила визовые правила для россиян

12:44, 17 сентября 2025
Германия призвала страны ЕС согласовать общие правила ограничений для въезда в Шенгенскую зону.
Германия ужесточила визовые правила для россиян
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Германия усилила получение виз для граждан России и призывает ввести равные ограничения на въезд для россиян по всей Шенгенской зоне. Об этом сообщает DW.

"Мы ужесточили национальные правила выдачи виз российским гражданам, однако настоящий эффект возможен только тогда, когда все страны ЕС будут действовать сообща", - отметили в МИД Германии.

Новые ограничения предполагают более строгую проверку заявителей, а также сокращение категорий россиян, которые могут получить визу. В то же время Берлин подчеркивает, что гуманитарные случаи, в частности выезд оппозиционных деятелей или лиц, подвергающихся преследованиям в РФ, и в дальнейшем будут оставаться приоритетом.

Отмечается, что среди прочего вырос визовый сбор (с 35 до 80 евро), для оформления визы требуется больше документов, дольше срока оформления.

Как пишет DW, в целом количество выданных россиянам шенгенских виз с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину заметно упало. К ограничениям, связанным с пандемией, в 2019 году страны ЕС выдали россиянам около 4 миллионов шенгенских виз, в 2023 году – всего 460 тысяч.

Большинство виз выдали четыре страны: Италия, Франция, Испания, Греция. По данным немецкого агентства dpa, в 2024 году итальянские консульства выдали гражданам РФ более 152 тысяч шенгенских виз, что на 12 процентов больше, чем в 2023 году. Французские – около 124 тысяч виз, испанские – около 111 тысяч, а греческие – чуть меньше 60 тысяч. Это почти 80% всех выданных россиянам виз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия рф

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада полностью провалила голосование за приложение «Мрія» и э-документ об образовании

Депутаты не поддержали законопроект, согласно которому владельцем персональных данных, которые будут обрабатываться в приложении «Мрія», будет Минцифры, а распорядителем персональных данных в приложении «Мрія» – ГП «Дія».

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

В соответствии с ратифицированным соглашением Великобритания и Украина будут углублять институциональные связи в сфере противодействия иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам.

Верховная Рада приняла закон о Военном омбудсмане — но ответственности за невыполнение его требований пока не будет

Парламент урегулировал в общих чертах основы работы Военного омбудсмана, но закон об ответственности за невыполнение его требований пока не принят.

Верховная Рада снова попробует принять законопроект о цифровизации исполнительного производства

Комитет рекомендовал принять законопроект о цифровизации исполнительного производства, внесенный Андреем Мотовиловцем, который является аналогичным ранее внесенному правительством.

Дела между судами будут автоматически распределяться по всей территории Украины, независимо от места жительства сторон – Минюст

Министр юстиции Герман Галущенко анонсировал автоматическое распределение дел между судами по всей территории Украины, независимо от места жительства сторон, а также широкое внедрение онлайн-рассмотрения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді