Практика судів
  1. У світі

Німеччина посилила візові правила для росіян

12:44, 17 вересня 2025
Німеччина закликала країни ЄС узгодити спільні правила обмежень для в’їзду в Шенгенську зону.
Німеччина посилила візові правила для росіян
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Німеччина посилила отримання віз для громадян Росії та закликає запровадити однакові обмеження на в’їзд для росіян по всій Шенгенській зоні. Про це повідомляє DW.

"Ми посилили національні правила видачі віз російським громадянам, однак справжній ефект можливий лише тоді, коли всі країни ЄС діятимуть спільно", - зазначили у МЗС Німеччини.

Нові обмеження передбачають суворішу перевірку заявників, а також скорочення категорій росіян, які можуть отримати візу. Водночас Берлін підкреслює, що гуманітарні випадки, зокрема виїзд опозиційних діячів чи осіб, які зазнають переслідувань у РФ, і надалі залишатимуться пріоритетом.

Зазначається, що серед іншого, зріс візовий збір (з 35 до 80 євро), для оформлення візи потрібно більше документів, довше за термін оформлення. 

Як пише DW, загалом кількість виданих росіянам шенгенських віз із моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну помітно впала. До обмежень, пов'язаних із пандемією, у 2019 році країни ЄС видали росіянам близько 4 мільйонів шенгенських віз, у 2023 році – лише 460 тисяч.

Більшість віз видали чотири країни: Італія, Франція, Іспанія, Греція. За даними німецького агентства dpa, у 2024 році італійські консульства видали громадянам РФ понад 152 тисячі шенгенських віз, що на 12 відсотків більше, ніж у 2023 році. Французькі – близько 124 тисяч віз, іспанські – близько 111 тисяч, а грецькі – трохи менше 60 тисяч. Це майже 80% усіх виданих росіянам віз.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Німеччина рф

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування когнітивних здібностей учасників добору на посади суддів місцевих судів завершено – відомі результати

Чверть кандидатів на посади суддів, які отримали доступ до тестування, припинили участь у доборі.

Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду

Президент призначив суддю КСУ – ним став Юрій Барабаш.

Суддю КАС ВС Ігоря Дашутіна обрали до Великої Палати Верховного Суду

Збори суддів КАС ВС за результатами таємного голосування обрали до Великої Палати ВС строком на 3 роки Ігоря Дашутіна.

Григорій Усик призначив Павола Жилінчика та Вінфріда Шуберта членами Етичної ради з відбору членів Вищої ради правосуддя

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик призначив двох іноземних експертів до Етичної ради, яка перевіряє доброчесність кандидатів до ВРП.

Закон про Військового омбудсмана ухвалений: чи буде він приймати анонімні скарги та які важелі впливу матиме на військових керівників

Військовий омбудсман за новим законом не розглядає скарги, вимоги яких є предметом будь-якого судового провадження, а також не розглядає анонімні скарги, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді