Німеччина посилила візові правила для росіян

Німеччина закликала країни ЄС узгодити спільні правила обмежень для в’їзду в Шенгенську зону.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Німеччина посилила отримання віз для громадян Росії та закликає запровадити однакові обмеження на в’їзд для росіян по всій Шенгенській зоні. Про це повідомляє DW.

"Ми посилили національні правила видачі віз російським громадянам, однак справжній ефект можливий лише тоді, коли всі країни ЄС діятимуть спільно", - зазначили у МЗС Німеччини.

Нові обмеження передбачають суворішу перевірку заявників, а також скорочення категорій росіян, які можуть отримати візу. Водночас Берлін підкреслює, що гуманітарні випадки, зокрема виїзд опозиційних діячів чи осіб, які зазнають переслідувань у РФ, і надалі залишатимуться пріоритетом.

Зазначається, що серед іншого, зріс візовий збір (з 35 до 80 євро), для оформлення візи потрібно більше документів, довше за термін оформлення.

Як пише DW, загалом кількість виданих росіянам шенгенських віз із моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну помітно впала. До обмежень, пов'язаних із пандемією, у 2019 році країни ЄС видали росіянам близько 4 мільйонів шенгенських віз, у 2023 році – лише 460 тисяч.

Більшість віз видали чотири країни: Італія, Франція, Іспанія, Греція. За даними німецького агентства dpa, у 2024 році італійські консульства видали громадянам РФ понад 152 тисячі шенгенських віз, що на 12 відсотків більше, ніж у 2023 році. Французькі – близько 124 тисяч віз, іспанські – близько 111 тисяч, а грецькі – трохи менше 60 тисяч. Це майже 80% усіх виданих росіянам віз.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.