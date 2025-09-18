Трамп заявил, что Путин «подвел» его в вопросе мирного урегулирования войны

Президент США заявил, что рассчитывал быстро завершить войну благодаря своим отношениям с Путиным, но он «подвел» его.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин «подвел» его в вопросе мирного урегулирования.

«Я думал, что закончить российско-украинскую войну будет легче всего благодаря моим отношениям с Путиным. Но он меня подвел», — заявил американский президент на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В то же время Стармер подчеркнул, что РФ лишь усиливает обстрелы.

«В последние дни Путин показал свое настоящее лицо, осуществляя самые масштабные атаки с начала уклонения от ответственности, с еще большим кровопролитием, еще большим количеством убитых невинных людей и беспрецедентными нарушениями воздушного пространства НАТО. Это не действия того, кто хочет мира», — заявил Стармер.

