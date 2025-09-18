Трамп заявив, що Путін «підвів» його в питанні мирного врегулювання війни

Президент США заявив, що розраховував швидко завершити війну завдяки своїм відносинам із Путіним, але він «підвів» його.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін «підвів» його в питанні мирного врегулювання.

«Я думав, що закінчити російсько-українську війну буде найлегше через мої відносини з Путіним. Але він мене підвів», - заявив американський президент на прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Водночас Стармер підкреслив, що РФ лише посилює обстріли.

«Останніми днями путін показав своє справжнє обличчя, здійснюючи найбільші атаки з початку ухилення від відповідальності, з ще більшим кровопролиттям, ще більшою кількістю вбитих невинних людей і безпрецедентними порушеннями повітряного простору НАТО. Це не дії того, хто хоче миру», - заявив Стармер.

