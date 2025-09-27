Практика судов
В Японии арестовали украинского YouTube-блогера за стрим в зоне отчуждения Фукусимы

11:45, 27 сентября 2025
Украинца вместе с двумя соотечественниками задержали в городе Окума после прямой трансляции из заброшенного дома, расположенного в запретной зоне Фукусимы.
В Японии арестовали украинского YouTube-блогера за стрим в зоне отчуждения Фукусимы
Украинского YouTube-блогера с аудиторией более 6,5 миллиона подписчиков арестовали в Японии после того, как он в прямом эфире транслировал проникновение в заброшенный дом в зоне отчуждения ядерной станции «Фукусима-1». Об этом сообщает Barron’s со ссылкой на AFP.

Подробности задержания

Инцидент произошел в городе Окума, префектура Фукусима, где после аварии на АЭС в 2011 году действуют строгие запреты на посещение отдельных территорий. Вместе с блогером полиция задержала еще двух граждан Украины, которые также находились в доме.

Правоохранители отреагировали на сообщение местного жителя и застали мужчин на месте. По данным, все трое признали свою вину. В фрагменте стрима видно, как они готовят чай в оставленном доме и рассматривают вещи, покинутые его бывшими жильцами.

Контекст

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году в результате мощного землетрясения и цунами. Тогда около 165 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Хотя значительная часть территорий позже была признана безопасной, некоторые районы до сих пор остаются закрытыми для посещения из-за высокого уровня радиации.

Реакция

Бывший посол Украины в Японии Сергей Корсунский извинился за поступок соотечественников в соцсети X: «Этого не должно было случиться», — подчеркнул он.

В посольстве Украины в Японии назвали действия украинских граждан недопустимыми. Там отметили, что «глубоко обеспокоены информацией об инциденте, который произошел в префектуре Фукусима 24 сентября с участием частных лиц — граждан Украины».

«Считаем совершенные ими действия недопустимыми и приносим извинения всем японским гражданам, которых они возмутили. Убеждены, что этот печальный случай не должен ставить под сомнение чувство благодарности украинцев за дружбу и искреннюю помощь японского народа Украине во времена тяжелых испытаний», — подчеркнули украинские дипломаты.

