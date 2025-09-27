В Японії заарештували українського YouTube-блогера за стрім у зоні відчуження Фукусіми

Українця разом із двома співвітчизниками затримали в місті Окума після прямої трансляції з покинутого будинку, розташованого в забороненій зоні Фукусіми.

Українського YouTube-блогера з аудиторією понад 6,5 мільйона підписників заарештували в Японії після того, як він у прямому ефірі транслював проникнення до покинутого будинку в зоні відчуження ядерної станції «Фукусіма-1». Про це повідомляє Barron’s з посиланням на AFP.

Подробиці затримання

Інцидент стався в місті Окума, префектура Фукусіма, де після аварії на АЕС у 2011 році діють суворі заборони на відвідування окремих територій. Разом із блогером поліція затримала ще двох громадян України, які також перебували в будинку.

Правоохоронці зреагували на повідомлення місцевого жителя та застали чоловіків на місці. За даними, усі троє визнали свою провину. У фрагменті стріму видно, як вони готують чай у залишеному домі та розглядають речі, покинуті його колишніми мешканцями.

Контекст

Аварія на АЕС «Фукусіма-1» сталася у 2011 році внаслідок потужного землетрусу та цунамі. Тоді близько 165 тисяч людей змушені були покинути свої домівки. Хоча значну частину територій згодом визнали безпечною, деякі райони й досі залишаються закритими для відвідування через високий рівень радіації.

Реакція

Колишній посол України в Японії Сергій Корсунський вибачився за вчинок співвітчизників у соцмережі X: «Цього не мало б статися», — наголосив він.

У посольстві України в Японії назвали дії українських громадян неприпустимими. Там зазначили, що «глибоко стурбовані інформацією про інцидент, що трапився у префектурі Фукусіма 24 вересня за участю приватних осіб — українських громадян».

«Вважаємо вчинені ними дії неприпустимими та приносимо вибачення всім японським громадянам, яких вони обурили. Переконані, що цей прикрий випадок не повинен ставити під сумнів почуття вдячності українців за дружбу та щиру допомогу японського народу Україні в часи важких випробувань», — наголосили українські дипломати.

