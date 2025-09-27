Практика судів
  1. У світі

В Японії заарештували українського YouTube-блогера за стрім у зоні відчуження Фукусіми

11:45, 27 вересня 2025
Українця разом із двома співвітчизниками затримали в місті Окума після прямої трансляції з покинутого будинку, розташованого в забороненій зоні Фукусіми.
В Японії заарештували українського YouTube-блогера за стрім у зоні відчуження Фукусіми
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українського YouTube-блогера з аудиторією понад 6,5 мільйона підписників заарештували в Японії після того, як він у прямому ефірі транслював проникнення до покинутого будинку в зоні відчуження ядерної станції «Фукусіма-1». Про це повідомляє Barron’s з посиланням на AFP.

Подробиці затримання

Інцидент стався в місті Окума, префектура Фукусіма, де після аварії на АЕС у 2011 році діють суворі заборони на відвідування окремих територій. Разом із блогером поліція затримала ще двох громадян України, які також перебували в будинку.

Правоохоронці зреагували на повідомлення місцевого жителя та застали чоловіків на місці. За даними, усі троє визнали свою провину. У фрагменті стріму видно, як вони готують чай у залишеному домі та розглядають речі, покинуті його колишніми мешканцями.

Контекст

Аварія на АЕС «Фукусіма-1» сталася у 2011 році внаслідок потужного землетрусу та цунамі. Тоді близько 165 тисяч людей змушені були покинути свої домівки. Хоча значну частину територій згодом визнали безпечною, деякі райони й досі залишаються закритими для відвідування через високий рівень радіації.

Реакція

Колишній посол України в Японії Сергій Корсунський вибачився за вчинок співвітчизників у соцмережі X: «Цього не мало б статися», — наголосив він.

У посольстві України в Японії назвали дії українських громадян неприпустимими. Там зазначили, що «глибоко стурбовані інформацією про інцидент, що трапився у префектурі Фукусіма 24 вересня за участю приватних осіб — українських громадян».

«Вважаємо вчинені ними дії неприпустимими та приносимо вибачення всім японським громадянам, яких вони обурили. Переконані, що цей прикрий випадок не повинен ставити під сумнів почуття вдячності українців за дружбу та щиру допомогу японського народу Україні в часи важких випробувань», — наголосили українські дипломати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Японія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд може змінити позицію щодо допустимості доказів, здобутих обвинуваченням внаслідок тимчасового доступу до речей і документів в іншому кримінальному провадженні

Колегія ККС ВС вирішила відступити від попередньої позиції про недопустимість доказів, отриманих шляхом тимчасового доступу до речей та документів з іншого кримінального провадження, з якими вони не об’єднувалися і з яких не виділялися.

У Верховній Раді пропонують надавати народним депутатам державну охорону у разі наявності загроз їх життю

Законопроектом пропонується дозволити народним депутатам ініціювати питання про необхідність забезпечення їх безпеки перед головою Верховної Ради у разі наявності загрози життю чи здоров’ю.

Депутати пропонують передбачити право громадян на інформаційний спокій

Під інформаційним спокоєм розуміється право фізичної особи не відповідати на дзвінки, електронні листи, повідомлення в месенджерах у неробочий час, вихідні, святкові дні, під час перебування у відпустці, або ж поза часом, який визначений договором.

Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд

Мешканець Одеської області, який «контратакував» представників ТЦК та СП при спробі його затримання, отримав штраф у розмірі 850 гривень.

У Цивільному кодексі пропонується передбачити право громадян на особистий герб

Фізична особа, особистий чи родовий герб якої незаконно використовується іншими особами, буде мати право вимагати припинення такого використання – зміни до Цивільного кодексу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва