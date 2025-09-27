В Индии врачи извлекли из желудка мужчины 29 ложек, 19 зубных щеток и две ручки

Сам пациент рассказал, что начал проглатывать посторонние предметы в состоянии раздражения и беспомощности.

В индийском штате Уттар-Прадеш хирурги провели уникальную операцию — во время неотложного вмешательства в частной клинике города Хапур они извлекли из желудка 40-летнего пациента 29 стальных ложек, 19 зубных щеток и две острые ручки. Об этом сообщает The Times of India.

Как все произошло

Мужчина из города Буландшахр около месяца назад был помещен в центр лечения зависимостей в Газиабаде. Там он начал жаловаться на сильную боль в животе, а позже его состояние настолько ухудшилось, что пациента пришлось срочно госпитализировать.

Во время обследования врачи провели ультразвуковое исследование, которое показало наличие в желудке многочисленных металлических предметов. Команда хирургов провела операцию и была поражена количеством извлеченных вещей.

Состояние пациента

После операции мужчину выписали — сейчас он находится в стабильном состоянии и восстанавливается. Медики объяснили, что подобное поведение связано с психологическим расстройством, при котором пациенты импульсивно глотают опасные предметы.

Что рассказал сам пациент

По словам мужчины, который женат и имеет двоих детей, он начал глотать посторонние предметы в состоянии раздражения и беспомощности.

«Моя семья отвела меня к врачу в это учреждение, но просто оставила там. Ко мне плохо относились, часто не давали еды. Я чувствовал себя беспомощным и злым, поэтому начал глотать предметы, чтобы навредить себе», — рассказал он после операции.

